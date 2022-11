En Allemagne, un passe ferroviaire valable dans tout le pays pour 49 euros par mois

En bref — Transports

La mesure était attendue. Pour 49 euros mensuels, il sera bientôt possible d’emprunter trains régionaux, métros, bus et tramways partout en Allemagne, ont annoncé le 2 novembre le gouvernement allemand et les Länder, selon Der Spiegel. Ce billet unique sera lancé début 2023 et permettra de voyager en Allemagne en transports en commun, qu’ils soient publics ou privés.

D’après un sondage commandé par le journal allemand relayé par Courrier international, entre 11 et 20 millions de personnes pourraient avoir recours à cette nouvelle offre.

La mesure succède au passe mensuel à 9 euros mis en place cet été outre-Rhin. L’idée est de poursuivre de façon pérenne cette opération, dont le but était à la fois de réduire les émissions de CO 2 , mais aussi de soutenir le pouvoir d’achat en Allemagne. Le passe a rencontré un grand succès : 52 millions de billets ont été vendus en trois mois.

Quelques questions restent toutefois en suspens. Comme le souligne Libération, des associations de consommateurs ont par exemple estimé que le coût de ce ticket était trop élevé pour remplir sa vocation de justice sociale. D’autant que le prix des trains à grande vitesse, exclus de l’accord, pourrait largement augmenter pour compenser cette nouvelle mesure. En outre, des responsables politiques, dans des propos relayés par France culture, rappellent qu’une telle offre sera inutile pour les habitants des zones mal desservies par les transports en commun. D’où leur souhait que le gouvernement allemand développe davantage l’offre de transport régional en Allemagne.

