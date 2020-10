Le boom des voitures SUV menace le climat

« Si rien n’est fait pour inverser la tendance en France, les SUV pourraient représenter deux tiers des ventes en 2030 », prévient Isabelle Autissier, présidente du WWF, le Fonds mondial pour la nature. L’ONG vient de sortir, mardi 6 octobre, une étude sur les effets de ces nouvelles voitures sur le climat.

SUV est l’acronyme de Sport utility vehicle, soit, en français, véhicule utilitaire à caractère sportif. Ces voitures sont un croisement entre un 4x4 et une berline avec la carrosserie d’un tout-terrain. Elles ont commencé à se développer il y a dix ans et depuis leurs ventes ont été multipliées par sept. Elles représentent aujourd’hui près de 40 % des ventes de voitures neuves.

Ces véhicules sont plus lourds, plus coûteux et plus polluants que la voiture standard. « Un SUV, c’est 200 kg, 25 cm de long et 10 cm de large en plus que les voitures moyennes », note le rapport. Un SUV consomme environ 15 % de plus qu’une voiture standard et émet 20 % de CO 2 supplémentaire.

Le boom des SUV : la deuxième source de croissance des émissions de gaz à effet de serre en France

« La progression des ventes de SUV est incompatible avec la réalisation des objectifs climatiques de la France pour 2030 », alerte le WWF. D’après ses calculs, le boom des SUV a constitué, ces dix dernières années, la deuxième source de croissance des émissions de gaz à effet de serre en France, derrière le secteur aérien.

Logiquement, l’association appelle « les décideurs politiques et le secteur automobile à faire reculer les ventes de ces véhicules surdimensionnés et à proposer des solutions de mobilité plus légères, moins dommageables au climat et plus favorables à notre pouvoir d’achat ». Elle invite également les députés à prendre leur responsabilité dans le cadre de la loi de finance en instaurant un critère poids dans le dispositif de bonus-malus automobile.