Reporterre sur Arte : se libérer des voitures

Hervé Kempf , rédacteur en chef de Reporterre, était l’un des invités de l’émission « 28 Minutes », sur Arte, du 1er octobre 2020, présentée par Élisabeth Quin.

Malus pour les véhicules polluants : pourra-t-on un jour se passer de voiture ?

Pollution, mobilité, liberté… La voiture génère les avis les plus contradictoires. Elle reste cependant le mode de transport le plus utilisé et le plus apprécié : 47 % des Français l’utilisent tous les jours. Entre les mesures anti-voitures de la Convention citoyenne pour le climat et le durcissement de la taxe malus sur les véhicules les plus polluants, les automobilistes se sentent lésés, accentuant davantage le clivage entre les habitants des grandes villes et ceux de la campagne pour qui la voiture reste le moyen de déplacement numéro un, faute d’alternative. Alors pourra-t-on un jour se passer de la voiture ? Faut-il encore en diminuer la place ? On en débat dans « 28 Minutes ».

