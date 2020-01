Le calvaire d’une famille mal-logée à Paris

À la demande de mon fils, j’ai écrit à Emmanuel Macron. Son secrétariat nous a répondu qu’il était touché par notre histoire et qu’il allait nous mettre en relation avec le préfet, puis plus rien. Pas de réponse du côté d’Anne Hidalgo. Avec mon mari, nous militons à l’association Droit au logement. Nous sommes de toutes les actions et de toutes les manifestations. Il faut en finir avec les logements sociaux vacants et les répartir de manière plus juste. »

En novembre 2018, mon mari et moi avons obtenu des titres de séjour d’un an. Cela a permis a mon mari de suivre une formation d’agent de sécurité et de débloquer les aides de la Caf. En août 2019, mon mari a décroché un CDD de trois mois, qui n’a malheureusement pas été renouvelé. Un ami du travail lui a sous-loué son studio de 24 mètres carrés à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) pour 650 euros par mois. Mais là encore, le logement était pourri d’humidité. Un soir que je sortais les petites du bain, deux carreaux du carrelage se sont écrasés dans la baignoire. Mon fils ne veut plus aller aux anniversaires de ses copains d’école et nous demande sans cesse pourquoi il n’a pas de chambre. Comment lui expliquer ?

Heureusement, une amie qui vit dans le XV e arrondissement avec son mari et leurs trois enfants nous a hébergés. Nous étions dix dans l’appartement ! Nous sommes restés chez elle plus d’un an, jusqu’à ce qu’elle reçoive un courrier de la Caf [Caisse d’"allocations familiales] qui l’a menacée de lui baisser les APL si elle continuait à nous loger.

Je n’ai pas eu d’autre choix que d’appeler le 115. Le Samu social de Paris nous a trouvé deux chambres dans un hôtel à Malakoff (Hauts-de-Seine). Grâce au gérant, nous y sommes restés trois mois. Il n’était pas possible de cuisiner. Les tickets restaurant du Samu social et les Restos du cœur ont aidé, mais c’était quand même difficile : on mangeait froid, des plats préparés genre carottes râpées, des barquettes de pommes à 99 centimes. Mais après la naissance de notre deuxième fille, en octobre 2017, nous n’avons plus pu rester à l’hôtel.

Nous avons alors trouvé un studio de 16 mètres carrés dans le XI e arrondissement de Paris, pour 700 euros mensuels. C’était un taudis. L’unique petite fenêtre avait sa vitre cassée et le propriétaire n’est jamais venu la changer. Les plaques électriques ne fonctionnaient pas. La moquette était pourrie et, très vite, les murs qui avaient été recouverts d’une fine couche de peinture sont devenus noirs à cause de l’humidité. Notre fils pleurait tout le temps, nous avions peur qu’il tombe malade. Nous y sommes restés sept mois.

Côté logement, quand on ne gagne pas trois fois le prix du loyer, impossible de trouver une location. On a fini par passer une annonce à la radio. Une dame nous a fait une offre très alléchante pour un pavillon à Saint-Denis à 400 euros par mois. En réalité, il était petit et sale. Nous avons fait le trajet tous les jours pour conduire notre fils à son école du XI e , pour qu’il ne soit pas trop perturbé. C’était fatigant, il pleurait tout le temps. Puis la dame a commencé à venir en notre absence et à fouiller nos affaires. Elle s’est finalement installée dans le salon avec son fils et la situation est devenue invivable.

Nous avons d’abord loué 350 euros par mois une pièce chez une dame âgée qui habitait seule dans un appartement HLM du XIX e . Nous nous sommes installés à trois dans une petite chambre de 10 mètres carrés. Mais nous sommes partis au bout de six mois, à cause d’une autre locataire qui était constamment ivre et menaçante.

