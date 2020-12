Le difficile verdissement des Églises

Durée de lecture : 2 minutes

Présentation du livre par son éditeur

Cet ouvrage retrace l’évolution des grandes Églises historiques sur la question de l’écologie.

C’est au cours des années 1960 que les premiers penseurs protestants identifient un lien possible entre croyances et crise environnementale. Une importante réflexion a été menée au sein du Conseil œcuménique des Églises. Elle a débouché sur un programme mis en place dès les années 1980, « Justice, paix et sauvegarde de la création », ainsi que plusieurs documents et prises de position théologiques. Malheureusement, ce travail est demeuré celui d’une élite. Il n’a jamais concerné les paroisses locales. Pourquoi cet échec ? C’est une des premières questions à laquelle cet ouvrage répond.

Ensuite, l’encyclique du pape François Laudato si’ a mis l’Église catholique au centre de l’agenda du verdissement des Églises. Après avoir montré que déjà au XIXe siècle plusieurs scientifiques catholiques essayaient de concilier leur foi et leurs connaissances environnementales, nous verrons que c’est surtout à partir du sud du monde, avec notamment la théologie de la libération et par l’engagement de la Compagnie de Jésus, que cette prise de conscience a pu avoir lieu, tardivement, dans le catholicisme. Mais là encore, sans réel impact en ce qui concerne l’engagement local des paroisses en Europe.

Si les discours théologiques des Églises intègrent de plus en plus la dimension environnementale, le temps des paroisses prophétiques ou exemplaires dans ce domaine en Europe semble encore bien loin.