Le gouvernement autorise la chasse aux alouettes

En bref — Chasse

Les alouettes ne sont pas à la fête : vendredi 7 octobre, quatre arrêtés ministériels autorisent à nouveau les formes traditionnelles de chasse aux alouettes des champs, dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques jusqu’au 20 novembre. Ces techniques supposent de piéger les oiseaux à l’aide de cages tombantes (les matoles) ou de filets horizontaux (les pantes).

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a immédiatement réagi dans un communiqué de presse en dénonçant un « cadeau inacceptable » fait aux chasseurs par le gouvernement. Cette autorisation gouvernementale contrevient à la réglementation européenne, notamment la directive oiseaux de 2009, qui interdit la capture massive d’oiseaux sauvages (sauf dérogation).

L’alouette a perdu plus de la moitié de ses effectifs européens depuis 1980

La LPO rappelle que « l’alouette des champs en fort déclin a perdu plus de la moitié de ses effectifs européens depuis 1980 et près du quart de sa population française au cours des vingt dernières années ». Et annonce son intention de saisir le Conseil d’État et d’introduire un recours pour demander la suspension de ces arrêtés, comme elle l’avait déjà fait en 2021.

Sur les réseaux sociaux, la LPO rappelle par ailleurs que la manipulation d’oiseaux sauvages en pleine épidémie de grippe aviaire est « dangereux et irresponsable ».

