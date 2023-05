Le marché des jets privés s’envole

En bref — Économie

Les riches achètent toujours plus de jets privés. C’est le constat d’une étude publiée début mai par le groupe des millionnaires pro-taxes Millionnaires patriotiques et l’Institut pour les études politiques. Entre 2000 et la moitié de l’année 2022, la flotte mondiale a augmenté de 133 % et pèse aujourd’hui 34,1 milliards de dollars (31 milliards d’euros).

« Au cours des dernières décennies, la richesse de la société s’est concentrée entre les mains d’un nombre de plus en plus restreint de personnes, ce qui a entraîné une explosion des achats et des voyages en jet privé », peut-on lire dans le rapport. De fait, les propriétaires de ces avions de luxe, souvent des milliardaires blancs, âgés de plus de 50 ans et travaillant généralement dans le secteur de la finance ou de l’immobilier, ne représentent que 0,0008 % de la population mondiale. Et pourtant, ils émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l’aviation.

En 2022, près de 5,3 millions de vols privés ont eu lieu dans le monde, toujours selon le rapport. Le comble : aux États-Unis, leurs escapades sont indirectement financées par le contribuable, puisque les aéroports municipaux font office de pistes d’atterrissage.

Financer les transports durables

Cette exacerbation des inégalités n’a pas échappé aux ONG environnementales, telles que Oxfam, Greenpeace, mais aussi des internautes, qui dénoncent ces pratiques en documentant les trajets des milliardaires. C’est le cas du compte Twitter « I Fly Bernard ».

Les auteurs de l’étude mettent des solutions sur la table pour pallier ce « système défaillant ». Ils proposent principalement de taxer les jets privés, mettre à contribution cette industrie dans d’éventuelles modernisations d’aéroports, et de créer un fonds pour les transports durables. En France, les écologistes rdemandent carrément l’interdiction les jets privés.

