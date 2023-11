Le pionnier de l’histoire du climat Emmanuel Le Roy Ladurie est mort

En bref — Climat

Professeur au Collège de France, administrateur général de la Bibliothèque nationale, historien du monde rural et du climat, Emmanuel Le Roy Ladurie est décédé le 22 novembre à l’âge de 94 ans. Il était connu pour être un des précurseurs de l’histoire du climat.

Il a, dès les années 1970, établit des liens dans l’histoire de France entre les famines, les épidémies, les chutes démographiques et les conditions climatiques. Les grands chocs politiques peuvent reposer sur des soubassements écologiques, relevait-il. Les soubresauts de nos sociétés sont liés à la courbe thermique.

« Quand j’ai fait mon premier ouvrage sur le sujet, on s’est d’abord moqué de moi », racontait l’auteurd’Histoire du climat depuis l’an mil (1967). L’approche était jugée iconoclaste. « Pourtant, le climat peut bousculer nos destins, assurait-il à L’Express. Mes collègues doutaient qu’il y eût des sources fiables. Or les outils existaient bel et bien, et il a vite été confirmé que les historiens étaient même mieux armés que les climatologues pour remonter dans le passé météorologique, en particulier parce qu’ils maîtrisent le latin, langue indispensable pour avoir accès aux témoignages anciens. »

« Le réchauffement climatique va s’accompagner de troubles sociaux éventuellement graves »

L’auteur s’est plongé dans les journaux météorologiques des différentes époques et les relevés de date de vendange. Il a pu montrer les répercussions des catastrophes naturelles sur les grands mouvements historiques. Ainsi, par exemple, les événements de la Fronde (1648-1653) furent accompagnés par trois années pluvieuses qui firent monter les prix du blé et contribuèrent au mécontentement populaire. Pareil pour les crises révolutionnaires de 1788-1789 et de 1846-1848 : l’une et l’autre ont une infinité de causes qui ne sont pas écologiques mais qui ont été accentuées par les mauvaises récoltes de 1788 et de 1846.

Dans les dernières années de sa vie, il alertait sur les conséquences du changement climatique : « Le réchauffement va s’accompagner, en diverses régions de la planète, de guerres, de troubles sociaux éventuellement graves, voire révolutionnaires », affirmait-il au Monde.

