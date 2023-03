Les aliments ultratransformés favorisent le cancer

En bref — Alimentation

Manger moins de produits ultratransformés protège du cancer. C’est ce que suggère une étude parue dans The Lancet Planetary Health en ce mois de mars, coordonnée par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ).

Sodas, nuggets et cordons bleus, yaourts aromatisés, pains de mie, gâteaux et brioches industriels, bonbons, crèmes dessert, etc. Les rayons des supermarchés regorgent d’aliments ultratransformés. Les scientifiques ont montré que si on remplaçait dans notre régime 10 % de ces aliments par une quantité égale de nourriture peu transformée — fruits et légumes, légumineuses, lait frais — le risque de cancers était réduit en général, et en particulier le risque de cancers du foie, du colon, de l’œsophage et du sein post-ménopause.

450 000 personnes étudiées

Pour obtenir ce résultat, ils se sont servis d’une cohorte européenne de 450 000 personnes et ont étudié les liens entre cancers et niveau de transformation des aliments. C’est, à la connaissance de ses auteurs, la plus grande étude existante à ce jour qui fait le lien entre cancer et niveau de transformation des aliments.

« Cette étude fournit des preuves solides indiquant que le remplacement des aliments transformés et ultratransformés par une quantité égale d’aliments peu transformés devrait être une cible importante des stratégies de prévention du cancer en santé publique, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour mieux comprendre la meilleure façon de réaliser ce type de transition alimentaire », indiquent les scientifiques.

