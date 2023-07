Les comptes de Reporterre 2022 : faire naître le monde écologique de l’avenir

Édito — Vie de Reporterre

En 2022, le média de l’écologie a encore grandi. Que retenir d’une année intense ? D’abord, en ce qui concerne le site, une cure de jouvence : nous avons refondu la maquette, pour rendre Reporterre plus lisible, plus élégant, et traduire graphiquement l’exigence de rigueur de notre démarche d’information, tout en mettant en valeur nos engagements : raconter les luttes, décrire les alternatives, rendre compte de la situation écologique de la biosphère.

Les lectrices et les lecteurs ont apprécié ce changement, et vous avez été encore plus nombreux à nous lire. Et à nous soutenir financièrement, car vous réalisez une chose unique en France : un média libre d’accès, sans publicité, sans actionnaire, et financé intégralement par les dons. Géré rigoureusement, Reporterre va bien, et assure une information absolument indépendante de tout pouvoir et de tout milliardaire.

Le journal s’est aussi enrichi de nouveaux talents, dans le journalisme, dans la communication, dans l’informatique. Le site est ainsi plus solide, plus apte à faire connaître son travail pour amener un plus large public à l’écologie, plus compétent pour parler de la vie quotidienne.

Un média solide sur l’écologie : nous en avons plus que jamais besoin. En 2022, une canicule a frappé le pays, rendant sensible à toutes et à tous que le changement climatique n’est pas seulement une théorie scientifique, mais une réalité concrète, dont les effets néfastes vont de plus en plus transformer les sociétés. 2022 a aussi été celle d’une campagne présidentielle. Si le candidat du néolibéralisme et du recul des libertés publiques a gagné, nous pouvons aussi retenir que la gauche et les écologistes se sont unis et que, partout en France, les luttes écologistes se sont renforcées.

Gardons ce message d’espoir, au cœur de toutes les difficultés de l’époque : c’est dans l’alliance, dans la lutte, dans l’essor des alternatives que nous pourrons faire naître le monde écologique, juste et joyeux qui est l’avenir. C’est à y contribuer que sert Reporterre, avec vous et grâce à vous.

Lire notre rapport d’activité 2022, incluant les comptes financiers de l’association.