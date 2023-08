Les feux qui ravagent les Canaries sont presque maîtrisés

En bref — Climat

Le cauchemar pourrait bientôt prendre fin. Cela fait déjà une semaine, depuis le 15 août, que des feux ravagent l’île de Tenerife, dans l’archipel espagnol des Canaries. Mais les pompiers seraient en train de gagner la bataille. « Ce n’est pas fini, mais on commence à voir le bout du tunnel », a affirmé Manuel Miranda, responsable local des services d’urgence, lors d’une conférence de presse rapportée par l’AFP mardi 22 août.

Près de 15 000 hectares sont déjà partis en fumée, soit plus de 7 % de la superficie totale de l’île. Les feux ont entraîné l’évacuation de plus de 12 000 personnes et ont généré d’impressionnantes colonnes de fumée, dégradant la qualité de l’air et entravant le travail des pompiers. Visibles sur les images satellites, le nuage a atteint 8 kilomètres d’altitude, dominant largement le volcan Teide, point culminant de Tenerife – et aussi de toute l’Espagne – avec ses 3 715 mètres.

Les plus de 600 pompiers et soldats mobilisés, soutenus par 22 avions bombardiers d’eau, font face au feu « le plus compliqué » des quarante dernières années, selon les autorités. Aidés par l’affaiblissement des vents et la chute des températures nocturnes, les pompiers espèrent un retour à la normale, « petit à petit ».

La garde civile des Canaries suspecte un départ d’incendie « provoqué ». Depuis le début de l’année, l’Espagne a comptabilisé 340 incendies qui ont ravagé près de 76 000 hectares, selon le Système européen d’Information sur les Feux de Forêt. En 2022, le chiffre était monté à 300 000 hectares détruits, un record en Europe. Selon le dernier rapport du Giec, les feux de forêt vont encore s’amplifier à l’avenir en Europe, sous l’effet du changement climatique.

