Les vieux fourneaux repartent en lutte contre les déchets nucléaires

Tribune — Déchets nucléaires

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du Centre de stockage en couche géologique profonde (Cigéo) s’achève samedi 23 octobre. Le projet ? Enfouir à Bure (Meuse) des déchets nucléaires d’une dangerosité extrême à 500 mètres sous terre. La DUP est une étape cruciale : elle doit permettre à l’État d’acquérir les dernières parcelles privées nécessaires à la construction de ce centre. Cette tribune du Comité centrales, collectif ligérien contre « l’atomisation du monde » rappelle la longévité — un demi-siècle — des luttes contre l’enfouissement des déchets nucléaires. Il a réalisé le film Notre terre mourra proprement, qui sortira d’ici la fin de l’année.

Coucou, c’est nous ! Nous, habitantes et habitants de territoires que l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a cherché à coloniser depuis plus de quarante ans.

Nous, qui souhaitons rappeler la résistance unanime qui fut la nôtre dans des dizaines de régions françaises – du Gard à la Bretagne, de l’Aisne à la Dordogne.

Nous, qui avons refusé les déchets nucléaires, que ce soit chez nous ou ailleurs. Que nous soyons paysans, enseignants, artisans, commerçants, quels que soient nos opinions politiques, notre âge ou notre genre, nous nous sommes unis pour empêcher la mission civilisatrice de l’Andra qui visait à souiller nos terres — sans tenir compte des générations à venir — en nous imposant une poubelle pour l’éternité.

Nous qui, par nos luttes, avons montré que la France, les Françaises et les Français, n’ont jamais consenti aux centrales nucléaires qui leur avaient été imposées dans les années 1970. Pourquoi aurions-nous, sinon, dès les années 1980, refusé en bloc ses rebuts ? Rebuts qui nous apportaient pourtant, à nous, le bas peuple de la France rurale sacrifiée, l’indépendance promise par l’ordre électrique et sa civilisation de lumière et de connaissance...

L’Andra voulait enterrer des déchets dans le granit de Neuvy-Bouin (Deux-Sèvres) ? Lors de l’« opération Obélix » (août 1987), 700 militants ont déposé 50 tonnes de granit devant leurs bureaux.

Alors que l’enquête publique du projet d’enfouissement de déchets nucléaires du Centre industriel de stockage géologique dit Cigéo — dans le nom duquel il n’est fait mention ni des déchets ni du nucléaire — est en cours, après plus de vingt ans de corruption méthodiquement organisée aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne, nous ne pouvions rester silencieux.

Une résistance longue et farouche contre les projets de laboratoires d’enfouissement

En effet, lorsqu’on lit le récit que l’Andra fait de sa propre histoire, on se rend compte de l’aspect colonial de sa funeste entreprise. Mis à part la contestation des quatre premiers projets de laboratoire d’enfouissement en Anjou, à Bourg-d’Iré ; en Gâtine, à Neuvy-Bouin ; dans l’Aisne, à Montcornet ; et en Bresse, à Saint-Jean-sur-Reyssouze entre 1987 et 1990, aucune mention n’est faite de nos soulèvements :

autour de Saint-Priest-la-Prugne, dans la montagne bourbonnaise, entre 1980 et 1983, et autour des communes de Lignac et de Tranzault (Boischaut), entre 1984 et 1986, pour refuser un site d’enfouissement qui a été finalement imposé, non sans résistance, à Soulaines-Dhuys (Aube) ;

autour de Fougères (Bretagne), et à nouveau à Montcornet (Aisne), entre 1991 et 1993 ;

autour de Crevant (Indre) et de Huriel (Allier), en 1993 ;

autour de Bagnols-sur-Cèze (Gard) et de La Chapelle-Bâton (Vienne), de 1993 à 1998 ;

autour de pas moins de quinze communes en 2000 : Huelgoat (Finistère), à Quintin, Dinan, Plouaret (Côtes-d’Armor), à Athis (Orne), à Izé (Mayenne), à Saint-Barbant (Haute-Vienne), à Auriat et à Croq-Fernoël (Creuse), à Saint-Julien-le-Vendômois (Corrèze), à Glénat (Cantal), à Sanvensa (Aveyron), à Piégut-Pluviers (Dordogne), à Avrillé (Vendée) ainsi qu’à Neuvy-Bouin (Deux-Sèvres) pour la seconde fois.





Dans tous ces lieux, nous avons dit NON aux multiples projets de laboratoires d’enfouissement. Plus récemment, en 2008, à Auxon et Pars-lès-Chavanges, dans l’Aube, c’est « sous la pression des opposants », et pas du tout du fait « du libre arbitre des habitants », selon l’Andra, que des communes initialement volontaires refusèrent finalement l’installation d’un site pour la gestion des déchets « faiblement actifs » à vie longue.

Enfin, en Haute-Marne et en Meuse, c’est sans interruption depuis 1993 que nous disons et que nous continuerons de dire un grand NON à l’enfouissement, au nucléaire et à son monde.

« Nous, les vieux fourneaux de la lutte contre les déchets nucléaires, avertissons l’Andra de notre retour prochain dans l’Est. »

Et si l’Andra se vante qu’en « août 1998, [...] les maires d’une quinzaine de communes voisines installent des panneaux “Oui au labo” aux frontons de leurs mairies », elle ne pourra pas en dire autant pour Cigéo, qui aura vu cette année le refus par les communes de Bure, d’Horville-en-Ornois, de Ribeaucourt et de Mandres-en-Barrois de la demande de déclaration d’utilité publique du projet par lequel elles sont les premières concernées. Un nouvel échec cuisant qui n’empêche aucunement le processus autoritaire de l’acceptation de continuer à cadence forcée : depuis un mois, c’est avec fracas que l’enquête publique tente encore de faire exister un semblant de débat qui n’aura jamais vraiment eu lieu.

Une première : en Meuse, des élus disent « non » à l’enfouissement des déchets nucléaires

La réalité, c’est que l’Andra procède, depuis un quart de siècle, à la colonisation par l’achat massif des consciences et des terres dans ce pays, aux confins du Barrois et de la Lorraine, pourtant déjà traumatisé par les guerres du XXe siècle. Depuis le début, il était clair pour tous les opposantes et les opposants que le concept de « laboratoire », utilisé par l’industrie nucléaire comme un cheval de Troie, était né dans l’esprit de quelques énarques pour laisser le temps aux ingénieurs d’installer les fondations du plus grand projet industriel en Europe, et à la population de se résigner.

C’est cette histoire, notre histoire, que raconte le film Notre terre mourra proprement, qui sortira d’ici la fin de l’année. Nous sommes quelques-unes et quelques-uns à avoir donné notre témoignage, pour rappeler, au moment où l’État s’apprête à passer outre les centaines de milliers de personnes qui ont résisté à l’Andra depuis des décennies, la violence et le mépris avec lesquels la nucléocratie a cherché à corrompre nos pays.

Par cette tribune, nous, les vieux fourneaux de la lutte contre les déchets nucléaires, avertissons l’Andra de notre retour prochain dans l’Est pour nous rappeler à son bon souvenir !

Premiers signataires (par ordre alphabétique) :

Toutes les personnes qui souhaiteraient également signer cette tribune peuvent le faire en écrivant à : [email protected]

Anger Didier, militant antinucléaire de La Hague depuis 1972, sollicité par la plupart des sites concernés.

Bailly David, docteur en hydrogéologie et en sûreté nucléaire, ex-opposant à l’enfouissement des déchets nucléaires à Neuvy-Bouin, en Deux-Sèvres, opposant au projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires en Meuse et en Haute-Marne.

Bealu Norbert, opposant à l’enfouissement des déchets atomiques à Neuvy-Bouin, en Deux-Sèvres (années 1987-1990).

Beunaiche Bernard, opposant au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Boubet Robert, opposant au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Brault Martine et Michel, opposants au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Cadsa (Coordination Anti Déchets pour la Sauvegarde de l’Anjou), active au moment des événements de Bourg-d’Iré, dans le Maine-et-Loire, de 1987 à 1990, et toujours vigilante. Signature collective.

Coedra Men (Collectif d’Opposition à l’Enfouissement des Déchets Radioactifs et pour la Maîtrise de l’Énergie), Mayenne, créé lors du projet, en 2000.

Collon Jean, cofondateur de GRANIT (Groupe Régional Anti-Nucléaire pour une Information Totale !), site de Neuvy-Bouin (Deux-Sèvres), de 1987 à 1990.

(Groupe Régional Anti-Nucléaire pour une Information Totale !), site de Neuvy-Bouin (Deux-Sèvres), de 1987 à 1990. De Cornulier Benoît, ex-opposant à l’enfouissement des déchets atomiques à Neuvy-Bouin, en Deux-Sèvres, à Cigéo-Bure, et à toute forme de vieilles et moins vieilles installations nucléaires.

David Paul, habitant de Nizerolles, dans l’Allier, opposant au projet de Saint-Priest-la-Prugne, en 1980.

Dreux Marie-Noëlle, opposante au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Duquesnoy Françoise, membre d’ ARDAN , association opposante au projet en Sud-Vienne (Saint-Barbant), 2000.

, association opposante au projet en Sud-Vienne (Saint-Barbant), 2000. François Corinne, ancienne porte-parole de la Coordination nationale contre l’enfouissement des déchets radioactifs.

Gobin Jean-Paul, ex-opposant de Neuvy-Bouin (Deux-Sèvres), de 1987 à 1990, au sein de Granit et des comités locaux.

Granger Jeanne-Marie, opposante au projet de Chapelle-Bâton (Sud Vienne), de 1993 à 1998.

Guede Philippe, opposant au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Guitton Olivier, opposant au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Herbrick Yvette, opposante au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Houssais Henri-Claude, opposant au projet 1987 dans le Schiste Maine-et-Loire. Et bien sûr toujours opposant.

Lebourg Annie, présidente de l’ex- CAPA (Comité Anti Poubelle Atomique), projet de Lignac (Indre), de 1984 à 1986.

(Comité Anti Poubelle Atomique), projet de Lignac (Indre), de 1984 à 1986. Lemosquet Clara et Michel, opposants au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Magnier Lionel, opposant au sein du CAPA au projet de Lignac (Indre), de 1984 à 1986.

au projet de Lignac (Indre), de 1984 à 1986. Mathien Jacques, opposant au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Maussan Arlette, Collectif Bois noirs en lutte contre le centre de stockage de déchets radioactifs de l’Andra, en 1980, lors de la fermeture de la mine d’uranium de Saint-Priest-la-Prugne (Loire). Toujours en lutte suite aux pollutions laissées par les déchets radioactifs de l’exploitation minière.

Morin Serge, opposant à l’enfouissement de déchets nucléaires à Neuvy-Bouin (Deux-Sèvres), de 1987 à 1990.

Moussay Chantal et Jacky, opposants au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Poirier Jean-Marie, opposant au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Poupry Pierre, ancien syndiqué, agriculteur, opposant au projet de Lignac (Indre), de 1984 à 1986.

Robinard André, opposant au projet en Pays de Fougères (Ille-et-Vilaine), de 1991 à 1993.

Rousseau Anne-Marie, opposante à l’enfouissement des déchets atomiques à Neuvy-Bouin (Deux-Sèvres), de 1987 à 1990.

de Saint Loup Annie, opposante au projet d’enfouissement dans le granit du massif d’Izé, en Mayenne, en 2000.

Recevoir gratuitement par e-mail les lettres d’info Inscrivez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’inscrire

Après cet article Déchets nucléaires Cigéo : l’enquête publique débute sur fond de contestations et de blocages