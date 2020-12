Médias indépendants : unis pour une information libre

Durée de lecture : 1 minute

Radio Parleur a organisé vendredi 27 novembre une soirée sur les médias indépendants.

Reporterre a participé à cet évènement. Notre journaliste Laury-Anne Cholez a animé avec Martin Bodrero (Radio Parleur) le premier plateau pour définir l’identité d’un média indépendant. Pour en parler : Agnès Rousseau, directrice de Politis et cocoordinatrice de Basta !, et Jacques Trentesaux, cofondateur du réseau Médiacités.

Notre journaliste Marie Astier était l’invitée du second plateau : Médias indépendants quel un autre traitement de l’information ? avec Elliot Clarke, rédacteur en chef de la ZEP et Marie Barbier, cofondatrice de la revue La Déferlante. Le tout animé par Violette Voldoire (Radio Parleur).

Enfin, l’émission s’est terminée sur la question de la convergence des médias indépendants, un débat animé par Romane Salahun (Radio Parleur) et Nolwenn Weiler ( Basta !) avec pour invités, Stéphane Alliès, codirecteur de Mediapart chargé des partenariats éditoriaux, et Leila Minano, journaliste au sein des collectifs Youpress et Disclose.

Une émission à réécouter ici :

Photo : Radio Parleur