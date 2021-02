Naoto, seul à Fukushima pour sauver ses bêtes

Durée de lecture : 1 minute

« Naoto » de Fabien Grolleau et Ewen Blain est une promenade contemplative et onirique sur les terres dévastées de Fukushima. La BD, parcourue de référence aux légendes japonaises qui sont autant d’odes à la nature, raconte l’histoire de Naoto Matsumura, l’« homme le plus irradié du Japon ».