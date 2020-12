Plongée dans la pensée de Castoriadis

Durée de lecture : 1 minute

À travers ses textes sur les rapports entre écologie et politique et ses échanges fournis avec ses contemporains tels qu’Ivan Illich et Jacques Ellul ainsi que d’autres écrits sur les imaginaires sociaux, ce livre propose un cheminement dans la pensée du philosophe et psychanalyste Cornelius Castoriadis.

Présentation du livre par son éditeur :

Cet ouvrage est divisé en trois parties dont chacune éclaire une facette de la pensée politique de Castoriadis.

La première — Écologie et politique — propose un ensemble sur les rapports entre écologie et politique et met en relief la profondeur de sa pensée sur des questions comme le rôle de la technique ou les rapports entre savoir et pouvoir. Y ont été joints quelques échanges avec J. Ellul, qui a joué un rôle pionnier dans l’étude critique de la technique.

La deuxième est un choix substantiel de sa correspondance politique avec d’anciens camarades, des philosophes, un philologue…

Des inédits, enfin, traitant de l’imaginaire social, des rapports entre éthique et politique ou des imaginaires religieux et nationaux complètent le volume. Écrits il y a plus de trente ans, ces textes sont pourtant on ne peut plus actuels.