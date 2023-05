Océans : les scientifiques s’unissent pour les défendre

En bref — Mers et océans

« Il est urgent d’organiser la communauté scientifique mondiale autour de la défense d’un océan durable. » Les vœux d’Alain Schuhl, directeur délégué à la science au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ont été entendus. Les 18 et 19 avril, à Bruxelles, la Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie réunissait un grand nombre d’institutions scientifiques. Objectif : concrétiser la création du Panel international pour la durabilité de l’océan (Ipos).

Lors d’un colloque exceptionnel, le @CNRS a réuni des institutions scientifiques du monde entier afin de renforcer la position du Panel international pour la durabilité de l’océan (#IPOS) auprès de nombreuses instances de décisions. ⤵ #CNRSocéan 🌊 https://t.co/63rIkDJFHy — CNRS 🌍 (@CNRS) April 29, 2023

En clair, cette interface transdisciplinaire ambitionne de fédérer les acteurs concernés par la défense des océans et ainsi renforcer la circulation des connaissances entre la science, la société civile et les politiques. « Il est temps d’accepter que nous devons changer de paradigme pour conduire nos sociétés vers la durabilité, a réagi Joachim Claudet, conseiller océan du CNRS. Et la science offre des méthodes et approches pour guider cette trajectoire. »

En signant « La déclaration de Bruxelles », les différentes parties prenantes entendent porter des recommandations jusqu’aux plus hautes sphères décisionnelles. Reste toutefois à définir quelle place prendra l’Ipos au sein de la gouvernance mondiale de l’océan et des organes onusiens. Parmi les premiers signataires du texte se côtoient l’université autonome de Barcelone, le Muséum national d’histoire naturelle ou encore l’Institut océanographique de l’université de São Paulo, au Brésil. Le lancement officiel de la coalition devrait intervenir lors de la conférence des Nations unies sur l’océan, en juin 2025, à Nice.