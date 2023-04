21,1 °C : record de température à la surface des océans

En bref — Climat

C’est un record. En ce début du mois d’avril, la température moyenne à la surface des océans a atteint 21,1 °C, d’après les données de la National oceanic and atmospheric administration (NOAA). Du jamais-vu depuis le début des enregistrements par satellite, en 1981, de cette agence américaine. Le précédent record (21 °C) avait été atteint en mars 2016.

Depuis 1970, l’océan mondial n’a cessé de se réchauffer à cause des émissions de gaz à effet de serre produites par les activités humaines. « Le CO₂ [dioxyde de carbone] s’accumule dans l’atmosphère, et l’océan stocke année après année la chaleur induite par l’effet de serre additionnel dû à l’influence humaine », a expliqué sur Twitter le climatologue Christophe Cassou. D’après le rapport spécial du Giec sur l’océan et la cryosphère, publié en 2019, les océans ont absorbé plus de 90 % de la chaleur excédentaire dans le système climatique depuis les années 1970.

Les canicules marines se sont intensifiées et sont deux fois plus nombreuses qu’elles ne l’étaient en 1982. Des changements qui bouleversent tous les écosystèmes sous l’eau, des poissons jusqu’aux coraux. « Le réchauffement des océans [...] conduit des groupes entiers d’espèces comme les méduses, les tortues et les oiseaux de mer à remonter de 10 °C de latitude vers les pôles. Il affecte les stocks de poissons dans certaines zones, et devrait entraîner une réduction des prises dans les régions tropicales », alertait en 2016 l’Union internationale de conservation de la nature (UICN).

Des océans plus chauds peuvent également provoquer des tempêtes, des cyclones et des ouragans.