Opposants à l’enfouissement des déchets nucléaires, nous sommes toutes et tous des malfaiteurs !

Tribune — Libertés

En juin, cela fera quatre années que les portes des opposant.e.s au projet Cigéo d’enfouissement de déchets radioactifs à Bure ont volé en éclat sous les coups de boutoir d’une instruction pour « association de malfaiteurs ». Vingt domiciles perquisitionnés, dix militants et militantes interdits de se voir pendant deux ans et demi, 100 téléphones placés sous écoute, seize années cumulées de communications enregistrées, des balises posées sous des voitures, un escadron de gendarmes mobiles harcelant les habitants et habitantes au quotidien… Cette scandaleuse traque d’État a tenté de paralyser ce mouvement de lutte vieux de 30 ans contre le plus gros projet industriel européen, dont les risques sont connus.

Les 1ᵉʳ, 2 et 3 juin se tiendra le procès des inculpé.e.s « malfaiteurs » de Bure. Nous, universitaires, artistes, autrices, journalistes, syndicalistes, éditeurs, auteurs de bande dessinées, activistes, avocat.e.s, scientifiques, élu.e.s, ami.e.s, affirmons notre profonde solidarité.

Bure nous concerne toutes et tous parce que c’est un des laboratoires de la généralisation de l’autoritarisme en France — depuis les quartiers populaires jusqu’aux luttes écologistes en passant par les gilets jaunes. Le 1ᵉʳ juin sera le procès de l’autoritarisme et de « l’association de malfaiteurs », dispositif pénal hérité des lois scélérates et de l’antiterrorisme qui dote les autorités de moyens de surveillance colossaux pour paralyser toute forme d’organisation collective.

Près de 3.000 citoyens ont manifesté à Nancy pour dire non à la démesure du projet Cigéo à Bure, en septembre 2019.

Bure nous concerne toutes et tous, parce que le projet Cigéo est indispensable à la relance de la filière nucléaire française. Cette industrie est à un moment charnière et joue son va-tout pour obtenir la construction de six nouveaux EPR, alors que les vieilles centrales rafistolées sont plus dangereuses que jamais, que ses coûts explosent, que les déchets débordent. Le 1ᵉʳ juin sera le procès de l’énergie nucléaire, qui se prétend meilleure alliée du climat mais s’impose depuis des décennies dans un déni total de démocratie et verrouille toute transformation profonde de nos systèmes énergétiques.

Bure nous concerne toutes et tous, parce que c’est un territoire emblématique de toute la résilience et la résistance qu’il nous faut conjuguer pour fabriquer dès maintenant des mondes désirables sans attendre un hypothétique « monde d’après ». À Bure, il n’y a pas eu besoin d’attendre la pandémie de Covid-19 : la catastrophe agro-industrielle et écologique menace de transformer la région en désert social. Le 1ᵉʳ juin sera le procès d’un système capitaliste et productiviste de plus en plus irrespirable qui sacrifie les vies et les territoires au nom du profit. Bure nous concerne toutes et tous, parce qu’en dépit de la répression énorme, cette lutte où se mêlent plusieurs générations est l’un des foyers vitaux où s’allient des manières d’habiter un territoire contre une industrie mortifère, de reprendre en main nos conditions d’existence et d’inventer des relations libérées des rapports de domination. La lutte pour des vies dignes et heureuses se joue aussi, singulièrement, à Bure.

La Maison de la résistance, à Bure, en février 2020.

Si lutter à Bure de multiples manières équivaut à faire partie d’une « association de malfaiteurs », si se sentir touché.e.s par ce qui se joue au sein de ce territoire en lutte est suspect, alors : nous sommes toutes et tous des malfaiteurs !

Nous sommes solidaires des sept prévenu.e.s de Bure et nous en demandons la relaxe. Nous demandons l’abandon du projet Cigéo.



Cette tribune paraît simultanément sur Reporterre, Bastamag, Mediapart, Politis, Lundi Matin, Terrestres, Contretemps et Libération. Elle est toujours ouverte aux signatures de personnalités en signant ici, et/ou en envoyant un mail à l’adresse [email protected] en précisant [Prénom Nom Fonction] dans l’objet du mail.

LES 100 PREMIER.E.S SIGNATAIRES :

Corinne Morel-Darleux, écrivaine et conseillère régionale

Geneviève Azam, économiste

Pablo Servigne, auteur et chercheur in-Terre-dépendant

Alain Damasio, écrivain

Eric Beynel, syndicaliste

Jérôme Baschet, historien

Isabelle Frémeaux, activiste et artiste

John Jordan, activiste et artiste

Christophe Bonneuil, historien

Miguel Benasayag, philosophe

David Dufresne, journaliste

Étienne Davodeau, auteur de bande dessinée

Maxime Combes, économiste

Camille Louis, philosophe et dramaturge

Sezin Topçu, chercheuse

Yves Cochet, ancien ministre de l’environnement

Alessandro Pignocchi, auteur de BD

Thierry Bonnamour et Xavier Fromont, porte-paroles Confédération Paysanne Auvergne - Rhône-Alpes

Elie Lambert, secrétaire national Union syndicale Solidaires

Julie Ferrua, secrétaire nationale Union syndicale Solidaires

Rémy Toulouse, éditeur

Jean-Marc Rochette, auteur de bande-dessinée et peintre

Nathalie Quintane, écrivain

François Jarrige, historien

David Cormand, député européen EELV

Marie Toussaint, députée européenne EELV

Julien Bayou, secrétaire national d’EELV

Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d’EELV

Alain Coulombel, porte-parole d’EELV

Jean-Luc Mélenchon, député LFI

Mathilde Panot, députée LFI

Christine Poupin, porte-parole du NPA

Franck Gaudichaud, historien

Odile Hélier, anthropologue

Antoine Back, adjoint au Maire de Grenoble

Dominique Bourg, philosophe

Ludivine Bantigny, historienne

Fanny Madeline, historienne

Jean Gadrey, économiste

Frank Barat, journaliste

Michel Kokoreff, professeur des universités

Alexis Zimmer, enseignant - Chercheur

Josep Rafanell i Orra, psychologue, écrivain

Florent Massot, éditeur

Johan Badour, éditeur

Sophie Gosselin, philosophe

Serge Quadruppani, écrivain et traducteur

Alèssi Dell’Umbria, auteur-réalisateur

Yves Frémion, ancien député européen

Laure Noualhat, réalisatrice et auteure

Catherine Zambon, autrice

David Gé Bartoli, philosophe

Xavier Mathieu, comédien

Camille de Toledo, auteur

Christian Mahieux, syndicaliste

François Cusset, écrivain

Francine Bavay, conseillère régionale honoraire

Paul Poulain, spécialiste des risques et des impacts industriels

Gauthier Chapelle, chercheur in-Terre-dépendant

Aurélien Gabriel Cohen, doctorant et membre de la revue Terrestres

Emmanuel Lepage, auteur de bandes dessinées

Camille Besombes, épidémiologiste

Sara Aguiton, sociologue

Jean-Marc Salmon, chercheur en sciences sociales

François Chesnais, économiste

Benoit Rougelot, architecte du vivant

Florence Cerbaï, conseillère régionale

Tancrède Ramonet, réalisateur et chanteur

Pierre Khalfa, Fondation Copernic

Emilie Hache, philosophe, MCF Univ. Paris Nanterre

Christiane Vollaire, philosophe

Odile Hélier, anthropologue

Leyla Dakhli, historienne

Marie-Pierre Vieu, journaliste et editrice

Alessandro Stella, directeur de recherche au CNRS

Emmanuel Dockès, professeur de droit, université Lyon 2

Michèle Riot-Sarcey, historienne

Bertrand Berche, universitaire

Isabelle Krzywkowski, universitaire, syndicaliste

Fabrice Flipo, professeur

Marnix Dressen-Vagne, enseignant-chercheur émérite

Laurent Jeanpierre, politiste

Alice Canabate, sociologue, vice-présidente de la Fondation d’Ecologie politiqueGeorges Menahem, directeur de recherche au CNRS

Jean-Marie Harribey, économiste

Bruno Alonso, chercheur CNRS

Mathilde Larrère, historienne

Jacques Testard, biologiste

Helène Gaudy, écrivaine

Pacôme Delva, physicien

Fabrice Capizzano, écrivain

Stéphane Trouille, réalisateur

Yannis Youlountas, réalisateur

Gwen de Bonneval, auteur de bande dessinée

Gilles Kuntz, ancien adjoint à Grenoble

Frédéric Boone, chercheur

Jean Rochard, producteur de musique

Françoise Boireaud, animatrice d’un espace culturel

Corinne Iehl, sociologue

Gilles Martinet, géographe

Luc Chelly, auteur

Olivier Royer, conseiller fédéral EELV

Recevoir gratuitement par e-mail les lettres d’info Inscrivez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’inscrire