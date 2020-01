PODCAST – Menace sur le dernier fleuve sauvage dʹEurope

Présentation de l’émission par Louis Seiller :

L’hydroélectrique, une énergie verte et durable ? Pour une grande majorité des scientifiques et des militants écologistes, c’est non. Alors qu’en France et dans de nombreux pays occidentaux, on commence à revenir sur ce type d’énergie, dans les Balkans, quelque 3.000 centrales hydroélectriques sont actuellement envisagées ou en cours de construction, un tsunami de béton dont nous vous avions déjà parlé ici.

Plusieurs dizaines de ces barrages pourraient être construits sur la Vjosa, un fleuve qui traverse le sud de l’Albanie et coule sur 270 kilomètres entre le nord de la Grèce et la mer Adriatique. Pour les écologistes, ce fleuve sauvage, entièrement épargné par les constructions humaines, n’est rien de moins que le cœur bleu de l’Europe. Embarqués sur des rafts, des scientifiques s’émerveillent et appellent à préserver ce trésor naturel dont la domestication mettrait en péril existence de nombreuses espèces mais également le mode de vie de milliers de riverains.

La Vjosa : dernier fleuve sauvage dʹEurope en danger, reportage radiophonique de Louis Seiller réalisé par David Golan, production : Muriel Mérat & Christophe Canut, RTS , décembre 2019, 42’.