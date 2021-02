Plus de 200 disparus après la rupture d’un glacier himalayen

Durée de lecture : 2 minutes

Dans le nord de l’Inde, dans l’Himalaya, la rupture d’un glacier a provoqué une avalanche dévastatrice dans le lit de la rivière Dhauliganga, dimanche 7 février, dans la région d’Uttarakhand. Ce matin-là, des torrents d’eau, de pierres et de boue provoqués par une énorme masse de glace tombée dans le fleuve ont provoqué de dégâts considérables. Un barrage hydroélectrique, des ponts et des rues ont été emportés, deux centrales hydroélectriques ont été gravement endommagées et l’accès à plusieurs villages a été coupé.

Parmi les 200 disparus, nombreux sont les employés des centrales hydroélectriques emportées par la crue. Dimanche soir, une dizaine d’entre eux, bloqués dans un tunnel, ont pu être sauvés, mais de nombreuses personnes restent portées disparues. L’opération de sauvetage est toujours en cours. Mardi 9 février, 31 corps avaient été retrouvés, 206 personnes restaient disparues.

L’écologiste indien Vimlendhu Jha a souligné le rôle du changement climatique dans cette catastrophe

Les raisons de cette catastrophe naturelle ne sont pas encore connues, sachant qu’une rupture de glacier en hiver reste très rare. Des scientifiques soupçonnent une accumulation d’eau à l’intérieur du glacier, qui pourrait avoir déclenché sa rupture, mais des évaluations sont toujours nécessaires.

L’écologiste indien Vimlendhu Jha a souligné sur Twitter le rôle du changement climatique dans cette catastrophe et condamné « les constructions arbitraires de routes et centrales hydroélectriques dans des zones écologiquement sensibles ». Ces constructions posent problème à cause des inondations fréquentes dans la région d’Uttarakhand et elles augmentent le niveau des dégâts.

L’Himalaya est une région vulnérable à l’évolution climatique : à partir de données d’observation des glaciers depuis 1975, une étude a enregistré un recul de 30 % de la masse glaciaire en 2016, ainsi qu’une accélération de la fonte des glaces depuis les années 2000.

La région d’Uttarakhand a déjà été touchée par une catastrophe écologique en 2013 : après la mousson, des inondations extrêmes ont fait plusieurs milliers de morts.