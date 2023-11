Pollution plastique : 175 pays ont 7 jours pour se mettre d’accord

En bref — Plastique

Ils ont sept jours pour trouver un terrain d’entente. 175 pays se retrouvent du 13 au 19 novembre à Nairobi (Kenya) pour poursuivre les négociations autour du futur Traité international contre la pollution plastique, qui deviendra juridiquement contraignant d’ici fin 2024.

Les discussions porteront sur les différentes options proposées dans un avant-projet de texte — le « zero draft » — et devraient permettre d’élaborer un premier projet. L’enjeu est primordial : enrayer la pollution exponentielle de plastique.

Si rien n’est fait, en 2060, la consommation mondiale de plastique pourrait atteindre 1,2 million de tonnes en 2060, selon l’OCDE, soit trois fois plus qu’actuellement.

Ne pas se limiter au traitement des déchets

Mais les négociateurs dépasseront-ils les querelles observées à Paris en mai dernier, lors de la 2ᵉ session des négociations ? Les organisations écologistes avaient alors vivement dénoncé la forte mobilisation des pays pétroliers et des lobbyistes des secteurs utilisant la pétrochimie (Nestlé, Coca-Cola, Michelin, TotalEnergies, etc.).

Tous militent pour un texte a minima qui se limiterait au traitement des déchets plastiques. Or, l’objectif initial est bien de prendre en compte l’ensemble du cycle de vie du plastique, de sa production à son élimination.

« Nous insistons dans notre avis remis au gouvernement français, à la fois sur la nécessité de réduire drastiquement les 13 000 produits et additifs chimiques utilisés par l’industrie plastique, et sur l’importance d’enrayer le volume de bouteilles plastiques mises sur le marché, au vu de leur poids dans la pollution plastique », explique l’association No Plastic in my Sea. Une ligne également défendue par 60 pays réunis au sein d’une « coalition de haute ambition » (dont la France) et plus de 300 scientifiques de 50 pays.

