Pompes à chaleur : des ventes en baisse, des salariés au chômage partiel

Repos forcé. À partir du vendredi 27 octobre, le premier constructeur français de pompes à chaleur Saunier Duval aura recours au chômage partiel. Environ 500 salariés (sur 900) seront concernés par ce dispositif, rapporte le journal 20 Minutes. Le recours aux intérimaires sera également suspendu durant cette période de « 12 à 22 jours ».

Le constructeur ne reçoit plus suffisamment de commandes pour faire travailler l’ensemble de ses collaborateurs. Globalement, les ventes de pompes à chaleur sont en baisse en France, alors même qu’Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de tripler leur production, lors de la présentation de la planification écologique. L’objectif du président de la République : atteindre 1 million de pompes à chaleur fabriquées chaque année sur le sol français.

« Depuis le mois de juin, on observe un retournement du marché, jusqu’à -40 % sur les ventes. C’est une baisse soudaine et significative qui nous oblige à réagir vite », indique Yuna Josse, directrice de l’usine Saunier Duval à Nantes, à nos confrères de 20 Minutes. Selon elle, cette situation est notamment due à la crise du marché immobilier — le nombre de transactions immobilières chute, alors que l’installation de pompes à chaleur s’effectue généralement à l’arrivée dans un nouveau logement — et à l’inflation.

Le groupe estime toutefois que cette crise est passagère, et espère une reprise normale des activités à partir du « deuxième trimestre 2024 ». Pour cela, le constructeur plaide pour que l’achat de pompes à chaleur soit davantage accompagné.

Si les pompes à chaleur peuvent être un outil pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les experts rappellent que « la priorité doit d’abord être de réduire sa consommation énergétique », comme Reporterre l’expliquait en 2021.

