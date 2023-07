Portail VigiEau : comment le gouvernement s’est approprié une initiative citoyenne

En bref — Politique

C’est un outil en ligne dont le gouvernement s’est montré très fier : VigiEau, présenté le 11 juillet par Christophe Béchu, est un portail qui permet à chacun de connaître en temps réel la situation de sa commune en termes de sécheresse, de restrictions d’eau en vigueur et de bonnes pratiques à adopter. « Un pas de plus vers une gestion plus durable de la ressource en eau », se félicitait le ministre de la Transition écologique.

Sauf que ce portail est à l’origine un projet citoyen, que s’est réapproprié le gouvernement, comme le raconte un article du média Contexte. LaRéserve.tech, qui se décrit comme un « programme de mobilisation citoyenne pour créer des réponses rapides en temps de crise », a commencé à travailler en janvier 2023 sur cette idée de plateforme, sur le modèle de CovidTracker. Le collectif a alors contacté le gouvernement, qui s’est montré intéressé. Il a décidé d’intégrer le projet à son futur Plan eau et a collaboré activement avec les bénévoles de La Réserve.

Le projet avançait bien, jusqu’à ce qu’Emmanuel Macron s’engage personnellement dans l’avancement du plan Eau et annonce la mise en place de la plateforme, qui a alors pris une dimension politique et dû devenir un produit ministériel « officiel », relate Contexte. Tandis que les « réservistes » citoyens finalisaient leur portail, ils ont appris que le ministère développait finalement sa propre plateforme, débarrassée de certains éléments proposés par La Réserve, comme l’usage de l’écriture inclusive ou la préconisation de manger moins de viande bovine pour économiser l’eau.

Mentionnée dans le communiqué de presse lors du lancement de la plateforme gouvernementale VigiEau, la collaboration avec LaRéserve.tech a tout simplement disparu sur le site lui-même. Le collectif citoyen a donc décidé de lancer son propre site le lendemain, Alerte sécheresse, en parallèle de celui de l’État. « Qui dispose d’une faiblesse au lancement, l’équipe n’ayant pas encore pu développer l’accès aux données que le gouvernement a ouvert à tous la veille », précise Contexte. Peu rancunière, La Réserve se dit prête à « travailler à nouveau » avec le gouvernement.