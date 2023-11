Pourquoi les records de pluie n’ont pas rempli les nappes

Climat

Il n’a jamais autant plu en France que ces vingt-six derniers jours : une bonne nouvelle pour nos précieuses nappes ? Pas si sûr, à en croire les spécialistes du sujet : « Il est trop tôt pour évaluer l’impact des pluies », explique-t-on au Bureau de recherche géologique et minière (BRGM). Autrement dit, ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir mouillé.

Lors de leur point presse mensuel, le 16 novembre, les experts du BRGM ont fait défiler des cartes de France encore bien orange et rouges : « Les pluies du mois d’octobre ont eu très peu d’impact sur les nappes, a expliqué l’hydrogéologue Violaine Bault. Au 1er novembre, 65 % des niveaux étaient encore sous les normales. » Près d’1 nappe sur 5 (18 %) affichait même des niveaux très bas, et un tiers de ces réserves d’eau continuaient de se vider. Conséquence, au 16 novembre, des arrêtés sécheresse concernaient toujours une trentaine de départements.

Une situation préoccupante, comme nous l’expliquions le mois dernier : historiquement, les nappes ont tendance à se recharger en moyenne entre mi-octobre et mi-avril. Soit au moment où les plantes entrent en dormance, arrêtent de pomper l’eau dans les sols et permettent donc aux pluies de remplir les sous-sols. Avec la hausse des épisodes de chaleurs tardives à l’automne, sous l’influence du changement climatique, ainsi qu’avec l’avancée du printemps de plus en plus précoce, la végétation reste active de plus en plus longtemps, et réduit de manière délétère la période de recharge des nappes. « C’est une situation de crise qui risque de devenir structurelle, de s’installer comme nouvelle norme », alertait alors Violaine Bault.

Différence entre nappes réactives et inertielles

Le tableau a cependant changé ces quinze derniers jours, du fait des averses diluviennes sur une partie du pays. « Dans certaines régions, les niveaux sont remontés… mais pas partout », a résumé Violaine Bault. Un petit point d’hydrogéologie s’impose ici : en fonction des souterrains où elles se situent, il existe des nappes réactives, qui s’écoulent relativement vite, et des nappes inertielles, qui peuvent mettre des mois à se recharger – et à se vider.

Ainsi, « la recharge a commencé sur la plupart des nappes réactives », qui couvrent la majeure partie du sous-sol hexagonal. Sauf dans le Languedoc et le Roussillon, où les cumuls de pluie n’ont pas été suffisants. Dans l’Ouest – Bretagne, Charente, Limousin – et une partie du Nord-Est – Lorraine, Champagne – les signaux sont au bleu. « Mais sur les nappes inertielles, il n’y a pas de changement notable, les évolutions sont lentes », a insisté l’experte. Sous le bassin parisien, il faudra donc attendre quelques mois avant que l’eau tombée en Picardie n’atteignent les aquifères.

Et pour compliquer le tout, certaines nappes sont dites « mixtes », comme celle sous le Pas-de-Calais. Là, « la recharge est bien amorcée », a affirmé Violaine Bault. Au risque de créer… de nouvelles inondations. Ce phénomène « de remontée » peut être observé lorsque les nappes, peu profondes, débordent. Ce fut le cas dans la Somme en 2001. « S’il continue de pleuvoir, il existe un risque dans l’ouest du Pas-de-Calais », a averti la spécialiste.

« Ce début de période de recharge est très optimiste »

Après des années 2022 et 2023 marquées par des sécheresses historiques, 2024 sera-t-elle une année plus humide, grâce à ces déluges automnaux ? « Ce début de période de recharge est très optimiste, a avancé l’hydrogéologue, mais il y a encore beaucoup d’incertitudes pour la suite ». Côté nappes réactives, si elles se remplissent vite, elles peuvent aussi se vider très rapidement : en d’autres termes, ce n’est pas parce qu’elles sont pleines aujourd’hui qu’il n’y aura pas de sécheresse au printemps. Tout dépendra de l’hiver. Pour le trimestre à venir, Météo France prévoit « des températures plus chaudes que la normale sur toutes les régions françaises et des conditions plus humides que la normale sur l’ouest du pays ».

Sur les nappes inertielles, « leur niveau est conditionné par les recharges des années précédentes et par le cumul des pluies ». D’où de fortes inquiétudes sur les aquifères du couloir du Rhône et de la Saône, qui affichent des niveaux bas depuis plus d’un an. « Il y aura probablement des tensions sur cette zone en 2024 », a prévenu la spécialiste. Il est donc plus que jamais « nécessaire préserver les niveaux des nappes, et de veiller à la sobriété », a-t-elle conclu.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Commentaires