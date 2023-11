46 % des Français se disent favorables au nucléaire

En bref — Nucléaire

46 % des Français sont favorables au nucléaire, un niveau record, selon le baromètre de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) publié lundi 20 novembre. Ils étaient 43 % lors du précédent baromètre, en 2021. Pour autant, le niveau de satisfaction dépend du type d’installation et d’activité nucléaire. Entre 50 % et 63 % des Français sont satisfaits de la gestion des installations nucléaires, mais seulement entre 31 % et 38 % de la gestion des déchets.

La protection des installations nucléaires françaises est jugée satisfaisante pour certains risques (incendie, inondations, sismiques), mais reste insuffisante pour d’autres types d’agressions (attentats terroristes, cyberattaques et réchauffement climatique). Plus d’un Français sur deux (56 %) juge efficace le contrôle de la sûreté des centrales nucléaires, niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2014.

« La culture de radioprotection en France doit être renforcée »

Face à un accident nucléaire, grand public et riverains considèrent que le risque zéro n’existe pas (94 % et 92 % de personnes interrogées). Sur les comportements à adopter en cas d’alerte nucléaire, les résultats montrent que ceux-ci sont aujourd’hui globalement bien connus des riverains proches des installations nucléaires (83 % se disent prêts à avaler un comprimé d’iode sur consigne du préfet, 79 % écouteraient la radio et enfin 73 % se mettraient à l’abri dans un bâtiment). « En revanche, certains comportements, comme le fait de ne pas aller chercher ses enfants à l’école, ne sont pas assez connus ou restent trop peu appliqués, rapporte l’ASN. Cela confirme que la culture de sécurité et de radioprotection en France doit être renforcée. »

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Après cet article Luttes Nucléaire : les anti se mobilisent dimanche contre la relance de la filière

Commentaires