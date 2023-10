Nucléaire : les anti se mobilisent dimanche contre la relance de la filière

En bref — Luttes

Les antinucléaires se mobilisent contre la relance de la filière. Dimanche 22 octobre, plus d’une vingtaine de manifestations auront lieu devant les installations nucléaires françaises, pour dénoncer « l’impact de l’industrie nucléaire sur notre territoire et nos ressources », la prolongation des installations existantes et la construction de nouveaux réacteurs.

La liste des griefs du réseau Sortir du nucléaire contre la filière française est longue. Les réacteurs en activité rejettent des éléments radioactifs dans l’air et l’eau, de même que les usines de traitement de l’uranium de Malvési (Aude), de Romans-sur-Isère et du Tricastin (Drôme), lit-on dans son communiqué. La production d’électricité nucléaire est la deuxième activité la plus consommatrice d’eau en France derrière l’agriculture. Les déchets s’accumulent à chaque étape de la filière, depuis l’extraction de l’uranium — 50 millions de tonnes de résidus radioactifs issues des mines françaises encore présents sur le territoire, 20 millions de tonnes de stériles miniers radioactifs laissés à l’air libre au Niger — aux combustibles usés — 60 000 tonnes entreposées en Europe, dont 15 000 tonnes en France.

Le 10 février 2022 à Belfort, Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 EPR2 — la version simplifiée de l’EPR de Flamanville —, et le lancement d’études pour la construction de 8 EPR2 « additionnels ». Les trois premières paires seront construites à Penly (Seine-Maritime), à Gravelines (Nord) et au Bugey (Ain). Le président de la République a également mis 1 milliard d’euros sur la table pour le développement de petits réacteurs modulaires (SMR) et affirmé sa volonté de « prolonger tous les réacteurs qui peuvent l’être » parmi les cinquante-six actuellement en activité.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner