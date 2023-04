Prix des billets, gares mal desservies : les obstacles au train

Transports

Le train est trop cher, et les gares trop éloignées lorsqu’on vit en zone rurale. Tel est l’avis des Français interrogés pour un sondage de l’entreprise Harris Interactive commandé par le Réseau Action Climat. « L’enjeu pour nous était d’avoir des réponses à plusieurs grandes questions : dans quelle mesure les Français considéraient avoir accès à une gare et aux trains, quels usages ils en faisaient, et leurs attentes en matière de politique ferroviaire », explique Valentin Desfontaines, responsable mobilités durables au Réseau Action Climat. « Huit Français sur dix disent utiliser le train une fois de temps en temps. On voit que ce n’est pas un petit sujet, qui concernerait seulement une minorité de Français. »

Premier enseignement du sondage : l’obstacle du prix, donc. Seules 6 personnes interrogées sur 10 jugent que le train est un moyen de transport économique. Une sur deux estime que les tarifs des billets ont augmenté au cours des trois dernières années. Avant même d’évoquer une augmentation de la fréquence des trains ou la création de nouvelles lignes, les sondés réclament en priorité une baisse des prix et un meilleur respect des horaires. Repenser les tarifs est pour eux la « principale action » que l’État devrait mettre en œuvre.

Le forfait illimité proposé par l’Allemagne plaît

Les personnes interrogées se disent par exemple favorables à l’instauration d’un prix fixe pour chaque trajet en train (84 %), ou à la mise en place de réductions exceptionnelles sur les prix des billets lors d’une crise énergétique, quand les coûts de l’essence explosent (86 %). Enfin, même si seulement 34 % des sondés indiquent connaître les « tickets climats » – ces systèmes de forfaits uniques donnant un accès illimité à certains trains régionaux, instaurés par exemple en Allemagne ou en Autriche – ils se disent largement favorables à ce principe (84 %).

En France, le ministre des Transports Clément Beaune a annoncé au mois de février vouloir mettre au point un « billet unique » permettant de se déplacer partout en France. Il ne s’agit toutefois pas d’un « tarif unique », mais simplement d’une manière de simplifier les déplacements. Le 13 avril, le ministère des Transports a annoncé un partenariat avec le gouvernement des Pays-Bas pour creuser cette question, les Néerlandais disposant déjà d’un système de billetterie unifiée, « utilisable sur l’ensemble de l’offre de transports sur leur territoire ».

« On a besoin de ce billet unique, mais il ne peut pas être la seule réponse, estime Valentin Desfontaines. L’enjeu n’est pas juste d’avoir quelque chose de facile à utiliser, mais quelque chose qui coûte moins cher. On souhaite donc que le gouvernement entame une discussion avec toutes les régions françaises, sur les modalités de mise en place d’un ticket climat régional, à tarif unique. »

Trop de gares sont trop éloignées du domicile des ruraux

Si les tarifs des billets sont évoqués en priorité, le sondage révèle toutefois que ce qui empêche réellement les Français de prendre davantage le train, c’est son manque d’accessibilité. En tout 66 % des personnes interrogées se sentent « plutôt bien » desservies par le train. Mais en y regardant de plus près, on constate une forte disparité territoriale : 81 % des habitants des grandes agglomérations se disent satisfaits… contre seulement 45 % des résidents des petites agglomérations, et même 35 % de ceux vivant en zone rurale.

En cause, principalement : des gares trop éloignées du domicile, le besoin d’une voiture pour s’y rendre, ou pour se déplacer une fois arrivé à destination… « Aujourd’hui, les gares ne sont plus du tout pensées comme des lieux de transports, confirme Valentin Desfontaines. Il faut donc, par exemple, favoriser les réseaux cyclables vers les gares, les parkings vélos. On est extrêmement en retard par rapport à d’autres pays sur ce sujet – comme justement les Pays-Bas. » Une densification de l’offre de transports en commun et de cars express vers les gares devrait également être mise en place, selon le représentant du Réseau Action Climat.

Plusieurs pistes peuvent donc être envisagées pour développer le train en France, un des moyens de transport les moins émetteurs de gaz à effet de serre. 83 % des personnes interrogées reconnaissent d’ailleurs le bénéfice écologique du voyage en wagon.

