Train : le Bordeaux-Lyon ressuscitera en 2024

Fini le désert ferroviaire du centre de la France. Le 2 mars, la coopérative Railcoop a annoncé l’ouverture de la liaison Bordeaux-Lyon pour l’été 2024. Sur les rails depuis 2019, ce projet entend ressusciter une ligne fermée par l’État en 2014… faute de rendement. Près de 8 heures seront nécessaires pour rallier les deux métropoles, en passant par Libourne, Périgueux, Limoges, Saint-Sulpice-Laurière, Guéret, Montluçon, Gannat, Saint-Germain-des-Fossés et Roanne.

La décision a été validée par plus de 86 % des votants, au cours de l’assemblée générale réunie le 22 février. D’abord programmé pour juin puis décembre 2022, le lancement avait été reporté par manque de fonds. Cette fois-ci, ce sera la bonne, espère la coopérative : « Dès l’été 2024, Railcoop proposera un aller-retour sur deux jours entre Bordeaux et Lyon (soit un aller simple par jour). » Les billets, promis peu chers, seront dans un premier temps commercialisés à bord des trains et via des partenaires.

Une levée de fonds en parts sociales et en titres participatifs

Pour concrétiser cette belle promesse, la coopérative doit encore lever 4,1 millions d’euros en 2023. Cette somme permettra de couvrir les investissements matériels, notamment l’achat d’une rame, et immatériels. La métropole de Lyon a participé à la cagnotte en signant, fin janvier, une subvention de 80 000 euros. En parallèle, deux levées de fonds (l’une en parts sociales, l’autre en titres participatifs) sont menées.

Basée à Figeac, la coopérative lotoise n’en est pas à son coup d’essai. En 2021, elle avait déjà déployé sa première liaison de fret, en assurant un transport régulier de bois entre l’Aveyron et la Haute-Garonne. Place désormais aux voyageurs…

