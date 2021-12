Projets climaticides : des militants interpellent le Crédit agricole

En bref — Climat

Une petite dizaine de militants de l’association Le mouvement a dispersé des faux billets de banque et distribué des flyers aux salariés du Crédit agricole à Montrouge (Hauts-de-Seine), le 16 décembre au matin. Objectif : demander au patron de cette banque française de « cesser tout soutien financier au développement de l’industrie pétrolière et gazière dans le monde ». Pour Audrey Landon, directrice générale de l’association, « il est temps que le Crédit agricole devienne la banque réellement verte qu’elle prétend être. En accordant son soutien à près de 500 entreprises impliquées dans l’expansion du pétrole et du gaz, responsables de forages en Arctique et de la destruction de forêts boréales, le Crédit agricole agit à contre-courant de l’urgence climatique et sociale et du message envoyé à ses propres sociétaires et employés ».

Le Crédit agricole a une empreinte carbone plus importante que la totalité de la France

Le Crédit agricole continue en effet de financer le pétrole et le gaz. Entre 2016 et 2020, cette banque a même versé 64,6 milliards de dollars (57 milliards d’euros) à l’industrie des énergies fossiles selon le rapport Banking on Climate Chaos. C’est également l’un des plus gros soutiens à la major pétrolière Total Énergies, toujours selon ce rapport.

L’ONG Oxfam, elle, a calculé que le Crédit agricole avait une empreinte carbone plus importante que la totalité du territoire français [1].

Pourtant, l’établissement financier multiplie les déclarations en faveur de l’écologie et a même animé cinq événements sur la transition écologique et l’action coopérative durant la COP26 de Glasgow, en Écosse.

Notes [1] C'est aussi le cas de la BNP Paribas, de la Société générale et de la Banque populaire Caisse d'épargne (BPCE).