Proposition de loi d’un député écolo pour abolir la chasse

En bref — Chasse

« Alors que les accidents se multiplient, je propose une régulation de la chasse et de ses pratiques. » Le député écologiste Charles Fournier (Indre-et-Loire) a déposé le 30 novembre une proposition de loi « pour une chasse plus respectueuse de la nature et de ses usages ». Il vise à abolir la chasse à courre, la chasse en enclos, et toutes les chasses dites traditionnelles. Mais également à interdire globalement la chasse pendant les week-ends, jours fériés et vacances scolaires.

L’opposition à la chasse à courre est une opinion partagée par différents députés, à gauche jusqu’à l’extrême droite. Mais la proposition d’interdire la chasse pendant les week-ends et les vacances scolaires est moins populaire. « Interdire la chasse le week-end, les jours fériés et les vacances scolaires, c’est purement et simplement interdire la chasse ! Il faut qu’ils aient l’honnêteté de le dire au lieu de tenter une dissimulation », s’est indignée Aurore Bergé, la patronne du groupe Renaissance, auprès du journal Le Figaro.

Renaissance et le PC contre l’interdiction pendant les week-ends

« Je suis vent debout contre ce type de proposition, c’est une très mauvaise idée », a également déclaré le président du groupe communiste, André Chassaigne, auprès du quotidien. Pourtant, la mesure, qui figurait d’abord dans le programme de Yannick Jadot (Europe Écologie-Les Verts) à l’élection présidentielle, avait ensuite été ajoutée dans le programme commun de la Nupes [1] pendant les élections législatives.

La niche parlementaire — le moment où chaque groupe d’opposition peut décider de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale — des écologistes aura lieu le 6 avril. Mais le groupe n’a pas encore décidé s’ils présenteront (ou non) la proposition de loi à ce moment-là.

Notes [1] Nouvelle union populaire écologique et sociale, la coalition de différents partis de gauche.