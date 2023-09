Réduction du charbon : les pays riches encore très loin du compte

En bref — Pollutions

La planète est très loin de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au charbon, assène le rapport publié le 5 septembre 2023, par le groupe de réflexion Ember. En 2022, environ 36 % de l’électricité mondiale a été produite à partir de cette énergie fossile, ce qui a entraîné l’émission de 8 367 millions de tonnes de CO₂ dans le monde. Soit 1,1 tonne de dioxyde de carbone émise par habitant en moyenne.

Les données Ember montrent que les pays du G20 (à l’exclusion de l’UE en tant que région) ont émis encore plus : 1,6 tonne de CO₂ provenant du charbon par habitant. L’Australie et la Corée du Sud sont les deux pays du G20 les plus polluants. Le premier a produit 47 % de son électricité à partir de charbon en 2022, et le second 34 %, malgré l’augmentation de la part des énergies éolienne et solaire dans ces pays. La Chine — souvent accusée d’être le pays le plus polluant — les suit au troisième rang.

Transition trop lente

Le rapport explique également que la vitesse de la transition vers des énergies propres n’est pas suffisante pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C. Les émissions par habitant des pays du G20 ont peu évolué depuis 2015, montrant que les signataires de l’Accord de Paris en 2015 n’ont pas suivi les objectifs fixés.

Le rapport rappelle aussi que les pays du G20 n’ont pas trouvé d’accord pour tripler la part des énergies renouvelables. Et sept d’entre eux (le Brésil, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et les États-Unis) n’ont pas encore annoncé leurs stratégies d’élimination progressive du charbon. Cependant, 75 autres pays ont décidé d’abandonner progressivement le charbon ou de ne plus construire de nouvelles centrales.

« La quantité d’énergie tirée du charbon continue à augmenter alors qu’elle devrait rapidement baisser », écrit le groupe de réflexion Ember, qui rappelle que les pays du G20 sont responsables de 80 % des émissions globales de CO₂ du secteur énergétique.

