Repenser la théologie à la lumière de l’écologie

Présentation du livre par son éditeur :

Publiée en 2015, l’encyclique Laudato Si’ sur la « sauvegarde de la maison commune » a connu un retentissement mondial. Pour autant, l’association entre le christianisme et l’écologie est-elle aussi évidente ? De quelle écologie parle-t-on ? Quel type de « conversion » nous est demandé ? Les chrétiens ne sont-ils pas largement responsables de l’« anthropocène », cette destruction de la nature poursuivie par l’homme au cours des siècles ?

À partir d’un diagnostic de la situation présente, François Euvé pose les fondements d’une théologie de l’écologie qui confronte à la fois la tradition biblique, l’histoire et les courants de pensée contemporains. La notion d’une création du monde par un Dieu tout puissant est en effet au cœur de la révélation chrétienne, comme le rappelle le premier verset du Credo : « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. »

Cette affirmation doit cependant être reprise radicalement pour redéfinir la relation entre Dieu, l’homme et la nature, en se démarquant avec netteté de l’anthropocentrisme moderne. Au lieu d’encourager l’évasion, comme on a pu l’accuser, ou de céder comme d’autres au catastrophisme, le christianisme se doit d’entretenir une espérance, celle qu’un autre monde est possible, dans une Création à partager avec justice.

Théologie de l´écologie. Une Création à partager de François Euvé, aux éditions Salvator, janvier 2021, 192 p., 20 €.

François Euvé, jésuite, ancien élève de l’ ENSET et agrégé de physique, est rédacteur en chef de la revue Etudes. Il a été professeur au Centre Sèvres et a publié plusieurs ouvrages de réflexion sur la science ainsi que Crainte et tremblement, une histoire du péché aux éditions du Seuil.

