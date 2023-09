Rivière à sec, plantes toxiques et gendarmes à gogo : ballade au pays des mégabassines

Reportage — Mégabassines

Marais poitevin (Deux-Sèvres), reportage

« Pas de bassine à Priaires ; on est joyeux, on est déter’ et on mettra leurs grilles par terre ! » Le chant militant résonne auprès de la bassine nouvellement en chantier à Priaires (Deux-Sèvres), samedi 9 septembre en fin de matinée. Au lendemain du procès inachevé à l’encontre de neuf prévenus dans le cadre des manifestations à Sainte-Soline contre les mégabassines, en octobre 2022 et mars 2023, le rendez-vous était donné à 10 heures à Prissé-la-Charrière, à 15 km au sud de Niort, pour une balade dans le marais poitevin.

Les quelque 200 manifestants, selon le collectif Bassines non merci, se sont d’abord dirigés vers la bassine de Priaires, dont le chantier a démarré deux semaines plus tôt, alors que le Convoi de l’eau venait d’arriver à Orléans pour demander un moratoire sur les projets de bassines.

Un début de chantier vécu comme « un affront » par les militants, qui ont ce week-end pu constater l’avancée des travaux en seulement quinze jours. « Ils ont passé la vitesse supérieure, remarque derrière son mégaphone Jean-Jacques Guillet, ancien maire d’Amuré (Deux-Sèvres) et un des porte-parole de Bassines non merci. Le passage en force et bel et bien là. » À quelques mètres, attroupées derrière l’entrée grillagée de la bassine, les gendarmes scrutent la file de militants depuis les engins de chantier.

Barrières mises à terre

Loin d’être impressionnée, la file s’est élancée dans un tour d’observation du chantier. Le cortège a avancé dans un vrombissement, en faisant glisser des pierres ou des bâtons contre le grillage. Plusieurs grilles ont été mises à terre par les militants, « annonciatrices des mobilisations à venir si le chantier devait se maintenir », a indiqué Bassines non merci dans un communiqué. Des « dégradations » condamnées par la préfecture des Deux-Sèvres ou la Coop de l’eau.

Sans s’introduire sur le chantier, les militants ont tout de même pu observer les premières traces d’atteintes écologiques. Outre le peu de biodiversité, la présence de datura, une plante toxique, « révèle la piètre qualité des sols et leur contamination », explique le collectif.

Une seconde étape de ce « bassine tour » a mené le cortège vers la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon, déjà visitée en septembre 2021 alors que le chantier était encore en cours. Sur place, des protections d’ampleur ont été érigées pour défendre le site : trois rangées de barrières et de barbelés acérés, sans compter les gendarmes déployés pour l’occasion auprès de leurs véhicules d’intervention. « C’est ridicule, souffle Agnès, depuis son véhicule. C’est le seul mot qui vient quand on voit ça. »

Sur le site, un compteur d’eau installé près du chantier a été « saccagé », a dénoncé la préfecture dans son communiqué.

« On est en train d’organiser le désert »

La dernière étape du cortège s’est tenue sur le pont de la Marquise, qui traverse le Mignon, cours d’eau fortement atteint par les effets des mégabassines locales et totalement à sec. « Il y a cinquante ans, on venait se baigner ici », se souvient Jean-Jacques Guillet. Un constat qui n’est pas près de s’arranger et auquel la bassine de Priaires, notamment, devrait pleinement participer. « Avec un forage de 30 ou 40 mètres de profondeur, ça va vider la rivière par en dessous », explique l’ancien élu.

Avec un assèchement de la nappe phréatique et par conséquent des cours d’eau, l’hydratation par capillarité des plantes en surface devient elle aussi compromise, participant alors à l’assèchement superficiel des sols. « On est en train d’organiser le désert », scande Jean-Jacques Guillet. D’ailleurs, « les arbres plantés il y a vingt ans souffrent déjà et les haies disparaissent de plus en plus ».

Pour celui qui a grandi dans les quelques kilomètres à la ronde, le calcul ne semble pas compliqué pour évoquer « une ambition démesurée » : avec 5 bassines dans les Deux-Sèvres et 8 en Charente-Maritime, « cette rivière du Mignon a treize bassines sur le dos. C’est même pas réaliste ».

D’ici là, les militants l’ont promis : ils feront le moratoire de leur propre initiative. Comme un premier pas vers cette promesse, ce « bassine tour » avait en effet un autre objectif tout annoncé : « Repérer la topographie en vue de prochaines mobilisations. »

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois de septembre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre