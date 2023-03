SUV trop lourds : les parkings vont-ils s’effondrer ?

Transports

Plus grosses et plus lourdes, les voitures électriques et SUV pourraient, selon une association britannique, représenter un danger potentiel pour la solidité de certains parkings. En Angleterre comme en France.

Nos parkings présentent-ils un risque d’effondrement ? Nos voitures sont-elles trop lourdes ? Quid des SUV et des voitures électriques ? C’est en partant de ces interrogations que l’association anglaise British Parking Association (BPA) vient de lancer un audit sur les 6 000 parkings que compte l’Angleterre. Résultat : les SUV et voitures électriques pourraient, selon l’association, représenter un danger potentiel pour la solidité des parkings à étages, en Angleterre comme en France.

À l’époque de la construction des parkings dits en étages (ou en silo), les architectes se fondaient sur la masse et les dimensions des voitures les plus vendues du territoire. Entre 1972 et 1981, c’est la Ford Cortina MK3, dont le poids était de 990 kilos, qui se hissait à la tête du podium en Angleterre. Elle a donc servi de « voiture étalon » pour les milliers de parkings anglais.

En France, la voiture la plus vendue entre 1974 et 1983 était la Renault 5. À l’époque, les parkings en silo ont donc été adaptés à ce genre de voitures, qui ne pesaient pas plus de 800 kilos. Cinquante ans plus tard, impossible de connaître le nombre exact de parkings construits dans ces années-là, les chiffres manquent.

Par contre, comme l’Angleterre, la France connaît un problème d’obésité des voitures neuves. À titre d’exemple, toujours chez Renault, la petite Zoé 100 % électrique pèse 1,5 tonne à vide et presque 2 tonnes en roulant, dont 326 kilos pour la seule batterie.

© Clarisse Albertini / Reporterre

L’espace de l’habitacle a explosé de 450 %

Pour avoir une idée du boursouflage des véhicules et se rendre compte de leur « SUVisation », le site Carsized permet de faire des comparaisons. À titre d’exemple, entre une Fiat 126 datant des années 1970 et une Fiat Tipo de 2020, l’espace de l’habitacle a explosé de 450 %. La croissance des voitures semble sans limites. La part des SUV dans le parc automobile est passée de 2 à 18 % en dix ans, selon un rapport récent de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. En 2022, la masse moyenne totale des véhicules était de 1 348 kg, précise l’Agence de la transition écologique (Ademe). Et pour les voitures diesel et à essence, leur poids a augmenté de 30 %.

Dans le même temps, le nombre de voitures en circulation n’a cessé de croître en France (+3 % entre 2016 et 2022), selon le magazine L’Argus. Au 1er janvier 2022, 38,7 millions de véhicules sillonnaient nos routes, toutes motorisations confondues. Parmi elles, on compte 2,3 % d’électriques, hydrogènes, hybrides rechargeables et bicarburation essence GPL, selon les données du ministère de la Transition écologique.

Certains parkings à étages trop anciens pourraient ne pas supporter le poids des nouvelles voitures. Pxhere/ CC BY 2.0/Vincent Desjardins

À ce jour, aucune information ne précise si les parkings à étages anciens peuvent souffrir de la surcharge créée par les nouveaux véhicules. Par contre, depuis 1990, les bâtiments qui sortent de terre sont soumis à des normes. En France, c’est la norme européenne Eurocode 1 qui sert de « document de référence reconnu par les autorités des vingt-sept États membres de l’Union européenne, applicable pour la conception et le calcul des bâtiments de génie civil », précise le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Depuis plus de trente ans, la charge est de 250 kg/m2, soit 2 tonnes par place (pour une place de 8 m2). Une norme qui commence à semer le doute. « Cette faible charge admissible, probablement nécessaire à l’époque du développement de l’automobile en permettant une construction à bas coût, pose problème [...]. À notre connaissance, la question de l’augmentation du poids des véhicules n’est pas prise en compte dans la conception des parkings futurs, ou des rénovations des parcs de stationnement existants », explique Julien Pringuet, ingénieur chez Perrault Architecture.

Voitures interdites

Pour d’autres personnes interrogées par Reporterre, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. La norme des 250 kg/m2 fonctionne partout et ne représente pas de danger, selon eux. Par ailleurs, « le béton est solide, il tient cinquante ans voire plus, car on peut le restaurer », précise Antar Hadj Hamou, directeur du développement chez Arcadis ESG, qui se présente comme « leader mondial » en ingénierie, conseil et management de projets dans le domaine des infrastructures, de l’environnement et du bâtiment. « Si les voitures deviennent trop lourdes, alors interdisons-les dans les parkings en étages », ajoute-t-il. C’est le cas de la BMW XM hybride qui pèse 2,7 tonnes ou la Tesla Model X LR Performance qui flirte avec les 2,6 tonnes, soit l’équivalent d’un petit éléphant de forêt d’Afrique.

L’expansion de l’automobile soulève aussi un autre problème de taille : leur inflammabilité. Un rapport de juillet 2022 souligne que « les matériaux présents dans les véhicules actuels sont différents du passé, facilitent l’ignition et accroissent la vitesse de propagation du feu » et ajoute que « les véhicules électriques présentent des risques d’incendie comparables avec ceux des véhicules thermiques, mais un comportement au feu différent ».

En somme, s’il y a un incendie qui se déclare sous le capot d’une Tesla par exemple, « c’est un bloc de piles qui brûlent. Et ça, on ne se sait pas l’arrêter », déplore Antar Hadj Hamou.