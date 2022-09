Numérique

Présentation du livre par son éditeur :

Marre d’être partout filmé et fliqué ? Ras-le-bol du tout-numérique ? Vous n’êtes pas seuls. Alors que la numérisation du monde semble inéluctable, accélérée par la pandémie de Covid, les oppositions se multiplient : résistances à la 5G, lutte contre le déploiement des technologies de surveillance, contestation de l’informatisation de l’école et de l’agriculture « high-tech », remise en question d’une histoire du progrès écrite par les vainqueurs... Mais qui sont celles et ceux qui s’opposent à la numérisation du monde ? Quelles sont leurs raisons et leurs moyens de lutte ? Cette enquête interroge ces nouveaux écologistes, qui affirment qu’un autre avenir que celui de Big Brother est possible. Ils contestent la technologisation du monde, inséparable pour eux du capitalisme et du productivisme, et imaginent une nouvelle forme de mouvement social, sans exclure l’horizon du sabotage. Tout en répondant à ces nombreuses questions, ce livre informé révèle le renouveau de la critique de la technologie, une composante cruciale du mouvement écologique.

Fabien Benoit est journaliste et réalisateur de films documentaires pour Arte. Il est l’auteur de Le Monde expliqué aux vieux : Facebook (10/18, 2013) et The Valley, une histoire politique de la Silicon Valley (Les Arènes, 2019).

(10/18, 2013) et (Les Arènes, 2019). Nicolas Celnik est journaliste indépendant et collaborateur régulier des pages Idées de Libération, où il suit les enjeux de l’écologie politique.

Techno-luttes — Enquête sur ceux qui résistent à la technologie, de Fabien Benoît et Nicolas Celnik, aux éditions Seuil/Reporterre, septembre 2022, 240 p., 12 euros.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner