Trafic routier : le bruit nuit gravement à notre santé

En bref — Pollutions

L’exposition au bruit du trafic routier peut augmenter le risque d’hypertension. Une étude scientifique publiée le 22 mars, démontre pour la première fois qu’il y a bien un lien entre les deux. Menée par l’École de santé publique de l’Université de Pékin, ce travail s’appuie sur une méthode de modélisation du bruit et l’analyse des données de santé de plus de 240 000 personnes qui, au départ, ne souffraient pas d’hypertension.

Les chercheurs ont également constaté que le risque de développer une hypertension augmentait en même temps que la "dose" de bruit. Par ailleurs, ils ont montré que les personnes fortement exposées à la fois au bruit du trafic routier et à la pollution de l’air présentaient un risque d’hypertension encore plus élevé. La pollution de l’air joue donc aussi un rôle. Les auteurs de l’étude plaident pour des politiques plus strictes en matière de bruit, pour l’amélioration de l’état des routes et de l’aménagement urbain, et l’investissement dans des technologies pour des véhicules plus silencieux.

Encore des efforts à réaliser en Europe

Le 20 mars, la Commission européenne publiait justement un rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les bruits dans l’environnement. Si des progrès ont pu être constatés depuis 2017, des efforts restent à faire pour atteindre l’objectif de réduire de 30 % le nombre de personnes affectées par le bruit des transports d’ici à 2030.

« Le bruit n’est pas seulement une nuisance, il constitue une menace grave pour notre santé, a déclaré Virginijus Sinkevičius, commissaire chargé de l’environnement, des océans et de la pêche. Le bruit augmente notre niveau de stress, perturbe notre sommeil, affecte nos capacités d’apprentissage et accentue même les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques. Le rapport publié aujourd’hui montre que nous devons résolument agir pour faire face à cette menace, souvent sous-estimée, pour la santé publique. »

Selon la Commission européenne, le bruit représente la deuxième plus grande menace pour la santé environnementale en Europe après la pollution atmosphérique, avec plus de 100 millions de citoyens, soit 20 % de la population de l’UE, exposés à des niveaux sonores excessifs.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires