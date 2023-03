Trottinettes électriques : la combine d’un opérateur pour garder son marché

En bref — Transports

Plusieurs utilisateurs de trottinettes électriques Lime ont reçu un étrange message le 28 février. L’opérateur leur offrait dix minutes d’utilisation gratuite s’ils s’inscrivaient sur les listes électorales pour le référendum citoyen du 2 avril. Les Parisiennes et Parisiens sont en effet appelés à se prononcer sur l’avenir de ces trottinettes en libre-service dans la capitale.

Cette pratique n’est pas illégale. « On n’est pas dans un cadre électoral strict, puisque c’est une votation citoyenne, donc il y a une liberté dans l’organisation et dans la manière de faire la campagne », explique David Belliard, l’adjoint à la ville de Paris en charge des transports, joint par Numérama. Mais certains ont dénoncé un acte moralement critiquable.

Cette votation citoyenne est un enjeu de taille pour Lime, l’un des trois acteurs autorisés dans la capitale. L’entreprise étasunienne vient seulement d’annoncer sa première année de rentabilité. Paris est son premier marché avec 5 000 trottinettes électriques et près de 1 million d’utilisateurs uniques.

Numérama a également consulté certains courriels envoyés par Lime à ses utilisatrices et utilisateurs pour justifier son offre. « Rassure-toi, ce n’est pas une révolution, juste un simple rappel de ce qui t’attend si tu ne donnes pas ta voix : pas de voix ? Pas de vote. Pas de vote ? Pas de trottinette. Pas de trottinette ? Plus de trottinettes. Et il ne faudrait pas venir pleurnicher quand au 47e jour de grève des transports, tu n’auras plus que tes pieds pour battre le pavé. »

