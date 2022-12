Aux États-Unis, Noël sera glacé. Une grande partie du nord et de l’est du pays est immobilisée par une puissante tempête hivernale, de celles qui ne surviennent « qu’une fois par génération », selon une agence locale du service météorologique américain.

La tempête devrait perdurer jusqu’à dimanche, avec des températures ressenties descendant jusqu’à - 55 °C dans la région des grandes plaines. Des chutes de neige importantes et des bourrasques soufflant jusqu’à 80 km/h sont attendues, provoquant de possibles chutes d’arbres et des coupures d’électricité.

La situation inquiète jusqu’au plus haut niveau de l’État. « S’il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux », a exhorté jeudi le président américain Joe Biden. Plus de 1 900 vols ont été annulés, note France Info. Les aéroports de Chicago et de Denver sont paralysés. Le trafic routier sera également très difficile, alors que des millions d’Étasuniens devaient se déplacer à travers le pays pour les fêtes de fin d’année.

An Arctic front will continue widespread, dangerous cold, with areas of blinding snow squalls and flash freezing over the central then eastern U.S. through the rest of this week. A strong winter storm will form on this front with blizzard conditions. https://t.co/VyWINDBEpn pic.twitter.com/k2rChNqv1r

— National Weather Service (@NWS) December 22, 2022