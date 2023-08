Reportage — Eau et rivières

Beaumont-lès-Valence (Drôme), reportage

C’est leur quatrième pêche de sauvetage en à peine deux mois. L’été, les bénévoles de l’Association des pêcheurs de la plaine de la Valence (APPV) scrutent les cours d’eau afin de sauver les poissons en cas d’assec. Le 25 août, ils étaient quatre bénévoles à progresser dans le lit asséché de la Véore à Beaumont-lès-Valence (Drôme). Un générateur sur le dos, Patrick Dard, garde-pêche, plonge une anode dans un trou d’eau. Le champ électrique généré par l’équipement induit une marche forcée du poisson vers l’appareil. Avec une épuisette, les trois autres bénévoles capturent les truites. Au plus profond, l’eau ne leur arrive qu’au-dessus du genou.

En seulement vingt minutes, dans ce petit trou d’eau de la rivière asséchée, Patrick et les autres bénévoles attrapent une vingtaine de salmonidés. S’ils étaient arrivés quelques heures plus tard, ils les auraient trouvés sans vie. Lorsqu’il y a rupture d’écoulement dans une rivière, la température de l’eau augmente et l’oxygène vient à manquer en quelques heures. « Si nos bénévoles n’étaient pas là, il n’y aurait plus de poissons dans la rivière, dit Anthony Cuoq, président de l’association, venu accompagner son équipe. Un poisson, ça ne crie pas. Les gens sont trop indifférents à l’état de nos cours d’eau. » Les bénévoles relâcheront ces poissons dans d’autres rivières ayant un meilleur débit.

La température des rivières a augmenté de 0,9 °C entre 2009 et 2022

Le 28 août, 45 départements étaient en état de crise sur au moins un de leurs bassins versants et 21 autres en niveau d’alerte renforcée. L’assèchement des cours d’eau entraîne l’augmentation du réchauffement de ces derniers. Selon une étude d’Akwaricoop menée sur cinquante-huit stations de mesure, la température des rivières a augmenté de 0,9 °C entre 2009 et 2022.

Les conséquences de cette augmentation sur la faune piscicole sont multiples, selon Yann Laroye, chargé d’études et de formation à l’Office international de l’eau. En premier lieu, les fortes températures entraînent un manque d’oxygène et menacent directement la survie de la faune piscicole : « Chaque espèce de poisson a une température avec laquelle elle peut vivre correctement. Si la température augmente, le poisson subit un stress thermique et peut, par exemple, arrêter de s’alimenter. Au-delà d’une certaine température, on atteint le seuil létal. » Les populations de salmonidés sont les plus sensibles à l’augmentation de la température et au manque d’oxygène.

Le réchauffement de nos cours d’eau rompt également l’équilibre au sein des écosystèmes. Il est notamment à l’origine de la prolifération de végétation et de cyanobactéries. Les milieux aquatiques deviennent alors saturés et l’oxygène vient encore plus à manquer. Avec la prolifération d’algues, une barrière peut se créer à la surface de l’eau empêchant le soleil de la traverser. Une situation dramatique pour les poissons qui, comme la plupart des animaux, ont besoin de lumière pour rester en bonne santé. Enfin, la pollution menace encore plus les rivières lorsque l’eau manque. « C’est ce que l’on appelle la baisse de la dilution : moins on a d’eau, plus on concentre les sources de pollution », explique Yann Laroye.

Premières victimes, les espèces de poissons indigènes voient leur population décliner, parfois au profit d’autres espèces non indigènes ou exotiques. Afin de limiter les conséquences de la sécheresse sur la faune piscicole, l’Office international de l’eau s’est donné pour mission de développer des compétences pour mieux gérer l’eau en France. Selon Yann Laroye, des actions peuvent être mises en place par les collectivités pour limiter l’impact de la sécheresse des cours d’eau : par exemple le réaménagement des étangs qui participent directement au réchauffement des rivières, l’encadrement des cultures trop gourmandes en eau ou encore la protection et la réhabilitation des zones humides.

