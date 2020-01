Une mère sioux et sa fille racontent une vie de combat aux États-Unis

Marcy — Les Européens pourraient utiliser leur privilège pour mener le monde dans la direction de la vie… et réorienter leurs besoins de ressources jusqu’ici satisfaits via le génocide d’autres peuples vers des modes de vie plus coopératifs que compétitifs.

Ces chantiers génèrent une criminalité, des trafics de drogues ou d’humains liés à l’installation de deux camps de 1.500 hommes près des frontières de notre réserve. Les crimes relèvent de la justice locale qui n’y est pas préparée et qui n’a pas les moyens financiers ni humains d’y faire face. Les femmes indigènes sont devenues la cible du trafic humain et de meurtres. Au point qu’un hashtag de dénonciation est né, #MMIW, pour Missing and murdered indigenous women , soit femmes indigènes disparues et assassinées.

Madonna — C’est une énorme menace pour notre eau . C’est une violation de nos traités et par conséquent de la terre, de l’eau, de notre mode de vie… Avec l’arrivée de Trump, le projet DAPL et l’ oléoduc Keystone ont été réautorisés et le DAPL achevé. Et maintenant, la construction d’un oléoduc supplémentaire afin de transporter encore plus de cette saleté de pétrole est en cours. Les compagnies d’extraction reviennent toujours… Mais à présent, nous attendons l’issue des procédures juridiques .

Marcy — De l’éducation, comme certaines ONG telle Simply smiles avec laquelle je travaille pour que les gens aient accès à des fruits et des légumes frais et qu’ils apprennent à les cuisiner. L’un de ces projets de jardin sur la réserve de Cheyenne River inclut l’identification des ressources alimentaires naturelles, la récolte et la transformation des aliments.

Madonna — Nos bisons ont été tués et nous avons été expulsés de nos terres. On ne peut plus vivre comme nos ancêtres !

Dans le documentaire, on sent cette communauté vous entourer. On a même l’impression que les gens font partie de vous. Cette unité caractérise-t-elle votre culture ?

Marcy — C’était génial ! Une communauté d’enfants où nous apprenions notre langue, où l’on étudiait nos terres sacrées, nos cérémonies, notre culture et aussi les traités [entre les tribus indiennes et le gouvernement américain]. On quittait la ville pour être plus en lien avec la terre, monter les chevaux, cueillir… C’était après les évènements de Wounded Knee [la révolte dénonçant les conditions de vie dans les réserves en 1973 sur le lieu même d’un massacre d’Indiens en 1890]. On participait à la politique ! Je me souviens avoir été dans les salles d’audience des procès, avoir vu, entendu, compris ce qui était en train de se passer.

Madonna — Par survie, on entend tout ce qui est nécessaire pour exister physiquement. Mais aussi la protection de la terre qu’il nous reste, la sauvegarde de nos ressources, et ensuite, au niveau social, la tentative de raviver notre culture. Avec la colonisation, tout nous a été enlevé. Notre langue, notre spiritualité, notre mode de vie et de relation à l’autre, notre manière d’élever nos enfants et jusqu’à nos enfants eux-mêmes !

Madonna — Ce que nous avons fait et que nous faisons encore, c’est juste nous protéger. Est-ce de la violence ? Nous avons toujours été attaqués. L’attaquant était plus violent, plus puissant que nous. Les milices et leurs chiens, les forces armées étatiques et privées, étaient contre nous. Nous n’allions pas essayer de leur faire face avec les mêmes armes ! User de la violence eut été suicidaire et nous n’en avions pas les moyens parce que nous étions en mode survie.

Madonna — Traduire ce que nous dirions avec des phrases seulement par deux termes anglais est compliqué. Par exemple, le mot « guerrier » qui se réfère aux hommes et au masculin n’a pas d’équivalent dans notre langue. Chez nos ancêtres, naître homme vous destinait à subvenir aux besoins du groupe et à protéger. Mais un genre n’était pas supérieur à l’autre. Homme et femme étaient égaux dès lors qu’il était question de survie. Nous sommes un peuple colonisé. Les colons, qui ont apporté le christianisme et le patriarcat, ont séparé les rôles de façon genrée. Dans notre culture, les rôles hommes-femmes n’étaient pas cloisonnés, il y avait une fluidité… Chacun était entraîné pour sa protection, celle de sa famille, de sa communauté. S’il n’y avait pas d’homme, en cas de problème nous nous défendions. Et nous l’avons fait ! Les femmes étaient dans les luttes. Historiquement, nous sommes un peuple de nomades. La survie a toujours guidé notre mode de vie, elle préside encore nos choix. Alors homme ou femme, peu importe quand il s’agit de se battre pour ce que l’on est.

Née dans une réserve sioux du Dakota Sud, Madonna Thunder Hawk a consacré sa vie à défendre la Terre Mère et les Amérindiens. À 80 ans, elle témoigne de la résilience et de la résistance des peuples autochtones. Un film, Warrior Women , réalisé par Elizabeth Castle et Christina D.King, sorti en France en octobre 2019, retrace ses luttes et la transmission de son engagement à sa fille Marcella Gilbert dite Marcy, offrant une perspective nouvelle de l’histoire vue par les femmes.

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.