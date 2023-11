Vraie-fausse démission du président de la COP28

Voilà qui va mettre du piment dans les négociations climatiques. Quelques heures à peine avant l’ouverture de la COP28, une incroyable nouvelle est tombée dans les boîtes mail de plusieurs centaines de journalistes accrédités. Le président de l’événement, Sultan al-Jaber, renoncerait à la présidence d’Adnoc, la compagnie pétrogazière émiratie. « Fake news », a rapidement répliqué l’équipe de la présidence de la COP 28.

Dans un tweet, celle-ci indique que cette nouvelle ne repose sur aucune réalité. Au cours de son intervention en ouverture du sommet climatique, Sultan al-Jaber a estimé qu’il s’agissait « d’une tentative de sape des travaux de la présidence de la COP28 avant le démarrage de négociations climatiques vitales ».

Sans que l’on puisse situer l’origine de cette vraie-fausse annonce, elle tombe deux jours après des révélations gênantes pour les autorités émiraties. S’appuyant sur des documents internes, collectés par les journalistes du Center for Climate Reporting, la BBC a révélé que les officiels des Émirats arabes unis pourraient profiter du sommet onusien pour négocier des accords sur la fourniture d’hydrocarbures et d’énergies renouvelables avec une douzaine de pays, dont la France. L’équipe de négociateurs des Émirats n’a pas nié que des rencontres à vocation commerciale pourraient être organisées en marge de la COP. « Les réunions privées sont privées », a-t-elle conclu.

