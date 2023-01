Zones à faibles émissions : « Il faut un débat à la hauteur de l’enjeu »

En bref — Politique

Dans le cadre de sa niche parlementaire, jeudi 12 janvier, le parti de Marine Le Pen a déposé une proposition de loi visant à supprimer les zones à faibles émissions (ZFE). Le Rassemblement national entend surfer sur la colère que suscitent ces dispositifs antipollution dans les grandes villes et qualifie les ZFE de « mesure séparatiste ».

Cette proposition de loi a fait vivement réagir les associations écologistes qui exigent « un débat à la hauteur de l’enjeu ». Le parti d’extrême droite veut purement et simplement supprimer les ZFE sans proposer d’alternative pour lutter contre la pollution de l’air, responsable de plus 48 000 décès prématurés selon Santé publique France.

Le Réseau Action Climat dénonce « une proposition déconnectée des réalités sanitaires ». « Interdire les zones à faibles émissions ne réglera pas l’impasse sanitaire, sociale et environnementale dans laquelle nous sommes », rappelle Daphné Chamard-Teirlinck, chargée de mobilité inclusive et durable au Secours catholique.

Il faut surtout « sortir nos villes du tout bagnole »

« Le gouvernement refuse toujours de renforcer massivement son soutien aux transports publics, de limiter au maximum le reste à payer des ménages modestes devant acheter un véhicule moins polluant et de contraindre les constructeurs automobiles à produire de petits véhicules électriques abordables, explique le responsable mobilité au RAC, Valentin Desfontaines, qui critique l’implantation actuelle des ZFE. Ces mesures sont pourtant indispensables, aussi bien pour une mise en œuvre acceptable des ZFE que pour lutter contre la pollution de l’air et le changement climatique. »

« Il faut sortir nos villes du tout-voiture, du diesel et de l’essence, et sortir la population du piège de la dépendance à la voiture individuelle et aux énergies fossiles », ajoute Sarah Fayolle de Greenpeace.

