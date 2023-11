1 enfant sur 3 est exposé à une sévère pénurie d’eau

Les enfants continuent d’être les premières victimes du changement climatique. Selon un rapport de l’Unicef, publié le 13 novembre, 739 millions d’enfants dans le monde — soit 1 enfant sur 3 — vivent dans une zone exposée à des pénuries d’eau sévères ou très sévères.

L’ONG précise que les conséquences du réchauffement climatique risquent d’aggraver cette situation. Une région du monde est particulièrement touchée par ce phénomène : l’Asie du Sud, avec près de 347 millions d’enfants concernés par ce manque d’eau.

À quelques semaines du début de la COP28 à Dubaï, l’Unicef souhaite mettre un coup de projecteur sur la situation des enfants. Malgré leur vulnérabilité face au changement climatique, ils ne font pas l’objet d’une action internationale suffisante. Seuls 2,4 % du financement de l’action climatique mondiale soutiennent des projets prenant en compte les enfants, selon l’étude.

« Ils ne jouent pratiquement aucun rôle formel dans les politiques et les prises de décision liées au climat, déplore Catherine Russell, directrice générale de l’Unicef. Il est de notre responsabilité collective de placer les enfants au cœur d’une action climatique mondiale immédiate. »

