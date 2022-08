100 tonnes de poissons morts : une algue toxique en cause

À la mi-août, des pompiers polonais avaient repêché plus de 100 tonnes de poissons morts dans le fleuve Oder, qui traverse la Pologne et l’Allemagne. Depuis, plusieurs examens ont été menés par les deux pays, qui ont annoncé lundi 22 août qu’une algue toxique pourrait être à l’origine de cette catastrophe.

