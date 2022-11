2015 à 2022 sont les années les plus chaudes jamais enregistrées

En bref — Climat

Les huit dernières années (2015-2022) sont en passe de devenir les huit plus chaudes jamais enregistrées, alerte l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans un communiqué.

Ces données sont une énième preuve de l’intensité et de la rapidité du changement climatique, dont les manifestations et les répercussions sont « de plus en plus spectaculaires », observe l’OMM. L’agence de l’Organisation des Nations unies (ONU) estime que la moyenne des températures de la période 2013-2022 est déjà supérieure de 1,14 °C au niveau de la période préindustrielle de référence (1850-1900). « Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone sont si élevées que le seuil de 1,5 °C fixé dans l’Accord de Paris est à peine à notre portée », a déclaré son secrétaire général, Petteri Taalas.

Le rythme d’élévation du niveau de la mer a doublé depuis 1993, note l’OMM. Les glaciers des Alpes ont quant à eux connu une fonte « record » en 2022. La planète a par ailleurs traversé cette année une avalanche d’évènements climatiques extrêmes, avec des inondations historiques au Pakistan, des canicules multiples et prolongées en Europe, et une sécheresse particulièrement longue et intense dans la Corne de l’Afrique.

« Le changement se produit à une vitesse catastrophique, dévastant les vies sur tous les continents », a décrié Antonio Guterres dans un message vidéo diffusé depuis la COP27, qui se tient cette année à Charm-el-Cheikh, en Égypte. Le secrétaire général de l’ONU a appelé les États à prendre des « actions ambitieuses et crédibles » pendant les deux semaines de cette conférence afin d’éviter le chaos climatique.

