2022, l’année la plus chaude jamais enregistrée en France

L’Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde et la France n’y échappe pas. Selon un bilan publié par Météofrance vendredi 6 janvier, 2022 a été l’année la plus chaude en France jamais enregistrée depuis 1900. Avec une température en moyenne de 14,5 °C sur le territoire métropolitain, l’année 2022 a battu le dernier record de 14,07 °C en 2020. 2022 « est un symptôme du changement climatique en France », souligne le service de la météorologie et de la climatologie français.

Pendant les derniers douze mois, de nombreuses vagues de chaleur et de douceur ont été enregistrées, accompagnées par des feux de forêts majeurs et la canicule en Méditerranée. « L’ensemble du pays est concerné », écrit Météofrance dans son bilan. Au total, 2022 a connu trois vagues de chaleur avec des températures jusqu’à 40 °C et même plus, comme cela a été le cas à Saint-Jean-de-Minervois (Hérault) mi-juin.

Cette année exceptionnelle a compté deux vagues de chaleur

« Jamais auparavant une telle chaleur n’avait été observée si tôt dans la saison en France continentale », s’inquiète le service météorologique. Cette année exceptionnelle a compté deux vagues de chaleur hors saison, une en mai et l’autre fin octobre. L’année s’est terminée par un autre extrême, un décembre très doux. « Les périodes de froid ont […] été quasi absentes », dit Météofrance.

Lire aussi : L’hiver est mort et nous regardons ailleurs

Dans la plupart des régions, des records d’heures d’ensoleillement ont été également enregistrés, « notamment sur la moitié nord du pays ». À Rennes (Ille-et-Vilaine), par exemple, il y a eu 327 heures de soleil de plus que la normale l’année dernière. À côté de la température et des jours ensoleillés, 2022 a marqué plusieurs autres records tels que le déficit pluviométrique et la sécheresse des sols. « 2022 se classe au deuxième rang des années les moins arrosées depuis le début des mesures en 1959 », affirme Météofrance, avec un déficit de pluie en moyenne de 25 %. Les mois de mai et juillet ont été les mois les moins pluvieux. À la suite de cette combinaison de chaleur et de manque de pluie, 2022 est aussi la deuxième période la plus longue de sécheresse avec les trois quarts des sols superficiels concernés.

