38 °C en Argentine, 37 °C au Chili... Des températures ahurissantes en plein hiver austral

L’Amérique latine bout, en plein hiver austral. Le Chili et l’Argentine ont enregistré, début août, des records de chaleur de chaleur, rapporte Sciences et Avenir.

Dans les Andes, des températures de 30 à 35 °C ont été relevées entre 1 000 et 1 400 mètres d’altitude, relève Futura Sciences.

À Vicuña, au Chili, le thermomètre a atteint les 37 °C le 1ᵉʳ août. Du jamais vu depuis 1951. Plus au sud, à Santiago, le mercure a atteint 24 °C le 2 août.

38 °C en Argentine

Dans le nord-ouest de l’Argentine, à Rivadavia, la température a atteint 38 °C. À Buenos Aires, les habitants ont été surpris par des valeurs supérieures à 30 °C. Le 1ᵉʳ août n’avait jamais été aussi chaud depuis le début des relevés météorologiques, selon le Service météorologique national.

Cette douceur est très inhabituelle pour la saison, l’hémisphère sud se trouvant actuellement en plein hiver. D’ordinaire, à cette période de l’année, la température oscille entre 9 et 18 °C dans la capitale argentine.

Selon la ministre de l’Environnement chilienne, citée par Sciences et Avenir, cette envolée du mercure tient à la « superposition » de deux phénomènes : le changement climatique et El Niño. D’une durée comprise entre huit mois et un an, ce phénomène météorologique peut augmenter de manière significative la température mondiale.

