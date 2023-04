40 °C en avril : l’Espagne en voie de pulvériser ses records de chaleur

Climat

Une vague de chaleur exceptionnelle doit s’installer sur le pays ces prochains jours, et pourrait pousser les thermomètres jusqu’à 40 °C. Des températures encore jamais observées si tôt dans l’année.

Un nouveau record de chaleur devrait être battu cette semaine en Espagne. Jeudi et vendredi, la température pourrait atteindre les 40 °C dans la vallée du Guadalquivir, en Andalousie. Une valeur jamais atteinte si tôt dans l’année.

Au-delà du symbole, cet événement s’inscrit dans la continuité d’une tendance inquiétante : les thermomètres montent dans le pays, et les étés grignotent le printemps, en raison du changement climatique. Les risques d’incendies devraient être au plus haut dans les prochains jours, et la chaleur n’arrangera rien à la sécheresse sans précédent qui frappe le pays.

Le mercure a commencé son ascension ce lundi. Le mouvement devrait se poursuivre au moins jusqu’à jeudi, selon l’Agence de l’État de météorologie (Aemet). L’épisode devrait toucher presque tout le pays.

« Une masse d’air très chaud et sec d’origine africaine doit s’installer progressivement sur la péninsule. Combinée à la stabilité atmosphérique et à un fort ensoleillement, cela provoquera une hausse des températures progressive et marquée, avec des valeurs dignes de l’été, exceptionnellement hautes pour cette période de l’année », explique l’Aemet.

15 à 20 °C de plus que les normales de saison

Jeudi et vendredi, les 30 degrés devraient être dépassés sur toute la moitié sud du pays. Dans la vallée du Guadalquivir, en Andalousie (la région la plus au sud), le thermomètre devrait dépasser les 35 °C. Vendredi, si elle continue à monter, la chaleur pourrait s’élever à 38-40 °C dans cette zone.

Les températures seront généralement entre 6 et 10 degrés au-dessus des moyennes de référence pour la saison. En Andalousie, à Albacete ou dans la région de Valence, elles pourraient même dépasser la norme de 15 à 20 °C. Si les prévisions se réalisent, il est possible que des records de température soient battus dans plusieurs endroits du pays.

« Les étés durent en moyenne un mois de plus qu’il y a 40 ans »

En dehors de cette impressionnante poussée de fièvre, cela fait déjà près d’un mois que le sud de l’Espagne connaît un climat plus estival que printanier. À la mi-mars, déjà, plusieurs records de chaleur pour la saison avaient été dépassés. Ces anomalies climatiques s’inscrivent dans une tendance générale, qui se renforce année après année.

« Depuis les années 80, l’Espagne s’est réchauffée de 1,3 degré. Les étés durent en moyenne un mois de plus qu’il y a 40 ans. Ils s’allongent et grignotent peu à peu l’automne, mais surtout le printemps », précisait déjà pour Reporterre Ruben de Campos, météorologue de l’Aemet, en juin 2022. L’été 2022 avait été le plus chaud jamais enregistré…

Nul besoin d’attendre les résultats d’études d’attribution pour imputer cet épisode au changement climatique, selon l’initiative World Weather Attribution. Le groupe explique qu’il est désormais impossible d’expliquer ces phénomènes sans cette évolution globale du climat.

Pire : selon le dernier rapport annuel sur le climat du programme européen Copernicus, il semble que le changement climatique soit en train de modifier les courants atmosphériques. Cela pourrait participer au fait que les pays d’Europe du Sud connaissent un réchauffement plus intense, qui devrait s’accélérer à l’avenir.

Risque « extrême » d’incendies

Dans ce contexte, les risques d’incendie explosent, cette semaine. L’Aemet a élevé le niveau de risques à « extrême » dans la moitié sud entre jeudi et dimanche. Vendredi, ce niveau d’alerte concernera la majeure partie du pays.

Les grands incendies ont commencé à consumer les forêts espagnoles depuis la fin du mois dernier. Beaucoup plus tôt que d’habitude. L’an passé déjà, 310 000 hectares étaient partis en fumée en Espagne. La pire année depuis le début du siècle.

Cette chaleur participe également au renforcement de la sécheresse record, elle aussi, qui frappe actuellement la péninsule ibérique. Le mois d’avril est le plus sec observé depuis l’établissement de registres fiables, en 1961.

Certaines régions donnent déjà la totalité de leurs récoltes de blé et d’orge pour perdues, et certains commencent à exprimer leurs inquiétudes quant à l’impact de la sécheresse sur le prix des denrées alimentaires.

