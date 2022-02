570 luttes écologistes en Grande-Bretagne sur une seule carte

En bref — Monde

En Grande-Bretagne, le groupe Community Planning Alliance a lancé en mars 2021 une carte des luttes qui compte 570 collectifs. Ils se battent contre la centrale nucléaire de Sizewell dans le comté de Suffolk, l’incinérateur de Wisbech dans le comté du Cambridgeshire, ou encore l’autoroute de Kirby Hill dans le North Yorkshire. Et plus globalement contre le bétonnage et la dégradation des écosystèmes. Le groupe Community planning alliance espère ainsi unir et aider les collectifs, leur apporter des ressources et les formations nécessaires pour mettre la pression sur les autorités. Community Planning Alliance dit vouloir influencer les politiques d’aménagement du territoire, pour les rendre plus écologiques. Les militants dénoncent une « absence de démocratie » face à des projets imposés par le haut, ainsi que « les inégalités qui en découlent ».

Belle initiative anglaise ! Qui fait écho à l’incontournable carte des luttes en France, régulièrement mise à jour.

Commentaires