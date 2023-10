À partir de 2024, les deux-roues passeront au contrôle technique

En bref — Transports

Les conducteurs de scooter ou de moto n’y échapperont pas : leur deux-roues devra passer le contrôle technique à partir du 15 avril 2024. Après des mois de contestations, le gouvernement a fini par publier l’arrêté fixant les modalités de ce contrôle au Journal officiel du 24 octobre.

Un calendrier échelonné est prévu selon la date d’immatriculation du véhicule. Ainsi, s’il a été immatriculé avant le 1er janvier 2017, il devra être contrôlé au plus tard le 31 décembre 2024. Les deux-roues plus récents auront un délai un peu plus long. Valable pendant trois ans, ce contrôle vise non seulement à améliorer la sécurité routière, mais également à réduire la pollution atmosphérique et sonore liée au mauvais état de certains deux-roues motorisés, comme le soulignait le Conseil d’État il y a un an.

Polluants, niveau sonore, fuite de liquides

Seront ainsi vérifiés les émissions de polluants, le niveau sonore et la fuite éventuelle de liquides susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Autant de points de contrôle qui nécessiteront une contre-visite s’ils sont jugés non conformes. Les véhicules les plus anciens — mis en circulation avant le 17 juin 1999 — seront toutefois dispensés d’évaluation de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement. Tout comme les moteurs deux-temps non catalysés.

Côté décibels, les centres de contrôle seront équipés de sonomètres afin de vérifier que le Code de la route est bien respecté. Ce dernier impose aux deux-roues d’être munis d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement.

« Toute opération visant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif est interdite (article R. 318-3 du Code de la route), rappelle le Centre d’information sur le bruit (CIDB) sur son site. Les agents de police peuvent contrôler un deux roues en mesurant le bruit près de l’échappement, lorsque le véhicule est au point fixe. Dans ce cas, le niveau sonore ne doit pas dépasser 5 dB(A). »

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Pollutions Le bruit détruit plus la santé que la pollution de l’air